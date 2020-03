Duisburg. Der EVD kämpft ums Überleben in der Oberliga und führt Sponsorengespräche. Sobald die Ligenzugehörigkeit feststeht, geht’s an die Trainerfrage.

Stavros Avgerinos hat viel zu tun. „Ich stelle aber gerne all meine freie Zeit zur Verfügung, um dem Verein zu helfen“, sagte der Vorsitzende des EV Duisburg, der in Oberhausen als Zahnarzt tätig ist. Das ist auch notwendig. Denn nachdem Ralf Pape seinen Rückzug als „Macher“ der ersten Mannschaft des Eishockey-Oberligisten bekanntgegeben hat, steht nun der Stammverein in der Pflicht, den Spielbetrieb der ersten Mannschaft zu organisieren.

Und das bedeutet in erster Linie: Die Füchse müssen Geld auftreiben – denn ohne Geld funktionieren auch die besten Ideen nicht. „Am vergangenen Samstag hatten wir das erste Gespräch mit Sponsoren. Am Dienstag geht es weiter – und es werden noch mehr folgen“, versucht Avgerinos alles, um das Primärziel – den Erhalt der Oberliga – zu erreichen. „Bis vor einigen Tagen waren die Finanzen das einzige Kriterium, dass bei der Beantwortung der Frage, ob wir in der Oberliga spielen können oder doch eine Klasse tiefer in die Regionalliga gehen müssen, eine Rolle gespielt hat“, sagt Avgerinos. „Nun kommt das Corona-Virus hinzu, das bei vielen Unternehmen für wirtschaftliche Einbußen sorgt. Auch das müssen wir bei der Sponsorensuche berücksichtigen“, sagt der EVD-Vorsitzende, der erneut betont: „Wir werden nichts machen, was die Existenz des Verein gefährdet.“

Sorgen um die Oberliga

Dazu kommt, dass die Corona-Problematik so ziemlich jeden Verein betrifft: „Es gibt sicher Vereine, die mit den Play-off-Einnahmen gerechnet haben. Und das kann dann auch schon einmal 20 Prozent des Gesamtetats ausmachen“, sorgt sich Avgerinos angesichts des Saisonabbruchs um die gesamte Oberliga.

Trotz dieser Probleme will Avgerinos die Frage der künftigen Ligenzugehörigkeit innerhalb der nächsten rund zwei Wochen klären. „In dieser Zeit müssen wir unsere Sponsorengespräche geführt haben und anhand dessen eine Entscheidung treffen“, so Avgerinos.

Kein Gespann

Und sobald geklärt ist, ob der EVD in der Ober- und Regionalliga spielt, stellt sich die erste sportliche Frage: Wer wird die Füchse künftig trainieren? „Das werden wir entscheiden, sobald wir die Liga kennen, in der wir spielen. Klar ist, dass es einen Cheftrainer und kein Trainergespann geben wird“, so Avgerinos. Dazu kommt, dass mit Dirk Schmitz der Sportliche Leiter feststeht, der diese Funktion im EVD-Stammverein ohnehin hatte – für die erste Mannschaft hatte das Trainergespann Didi Hegen und Uli Egen diese Funktion ebenfalls übernommen.

„Wir brauchen einen Trainer, der Nachwuchsspieler aus der Region und ein, zwei aus unserem Verein und einige erfahrene Spieler zu einem Team formen kann“, so Avgerinos. Didi Hegen erklärt: „Ich denke, dass ganz viele den Weckruf von Ralf Pape schon vor der letzten Saison nicht verstanden haben. Ohne Ralf werde ich nicht weitermachen.“ Uli Egen erklärte: „Es gab noch keine Gespräche mit dem Vereinsvorstand darüber, ob ich bleibe.“ Die Zeichen stehen also auf einen Trainerwechsel.