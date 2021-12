Corona! Der OSC Rheinhausen kann nicht antreten

Duisburg. Nun hat es auch den OSC Rheinhausen erwischt: Das Spiel in Langenfeld in der Regionalliga fällt aus. Zudem gibt es weitere Absagen.

Die Regionalliga-Handballer des OSC Rheinhausen waren während der Corona-Pandemie bislang gut unterwegs gewesen. Nun hat es die Rheinhauser jedoch erwischt. Aufgrund mehrerer Corona-Fälle innerhalb der Mannschaft fällt das für heute Abend angesetzte Spiel bei der SG Langenfeld aus.

Wie der OSC mitteilte, haben die SG Langenfeld und der Verband der Bitte der Rheinhauser entsprochen und die Partie abgesagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest. In der letzten Woche war bereits das OSC-Heimspiel gegen den HC Gelpe/Strombach aufgrund von Corona-Fällen beim Gegner ausgefallen. Die Gummersbacher können auch an diesem Spieltag gegen die HG Remscheid nicht antreten. Zudem fallen die Partien zwischen dem TV Rheinbach und dem BTB Aachen sowie des TV Aldekerk gegen den Neusser HV aus.

Wie OSC-Trainer Thomas Molsner berichtet, ist das komplette Team zweifach durchgeimpft. „Es handelt sich aktuell durchweg um Impfdurchbrüche“, so Molsner, der die Situation mit „sehr viel Respekt“ betrachtet.

Auch die HSG Ve/Ru/Ka spielt nicht

Die betroffenen Spieler befinden sich in häuslicher Quarantäne. Zudem plagen sich einige Akteure mit Grippesymptomen herum – hier fielen die Testungen zuletzt negativ aus.

Die restlichen Spieler – Molsner: „Viele sind das nicht mehr“ – haben trainiert, zudem ist für Montag ein Jahresausklang auf Distanz geplant. Heute Abend wollen die gesunden Spieler die zweite Mannschaft im Derby gegen den VfL Rheinhausen anfeuern.

Das Training will der Regionalligist, der mit 9:9 Punkten in der 14er-Liga aktuell den neunten Platz belegt, am Montag, 3. Januar wieder aufnehmen. Das nächste Ligaspiel ist für Sonntag, 16. Januar, gegen den TV Korschenbroich (16 Uhr, Krefelder Straße) geplant.

Auch Verbandsligist HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen hat ein unverhofftes freies Wochenende. Das für Sonntag angesetzte Auswärtsspiel beim TV Kapellen fällt aus. Die Gastgeber vermeldeten einen Corona-Fall. Am Dienstag soll das Nachholspiel gegen den HC TV Rhede steigen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg