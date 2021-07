Corona beim MSV Duisburg! BVB-Testspiel statt Turnier

Duisburg. Der MSV Duisburg kann am eigenen Traditionsturnier nicht teilnehmen. Borussia Dortmund spielt aber gegen den VfL Bochum in Duisburg.

Corona-Alarm beim Fußball-Drittligisten MSV Duisburg. Der Klub vermeldete am Freitag, dass es drei positive Testergebnisse innerhalb der Mannschaft gebe. Damit kann der MSV am Samstag nicht am eigenen Traditionsturnier in der Schauinsland-Reisen-Arena teilnehmen. Die Gastmannschaften Borussia Dortmund und VfL Bochum sind trotzdem am Ball. Die beiden Bundesligisten treten um 15 Uhr gegeneinander an.

Die Testergebnisse, die am Freitag-Vormittag im Trainingszentrum des MSV Duisburg eintrafen, beinhalteten böse Überraschungen. Schnell stand fest: Der MSV kann nicht beim Turnier antreten. Wenig später stoppte der MSV den Ticketverkauf für das Turnier. Da sich der MSV erst am Nachmittag äußerte, versuchten zahlreiche Fans immer wieder vergeblich über das Internet oder die Hotline, Tickets zu erwerben. Das sorgte bei den Anhängern für viel Frust. Um 15.30 Uhr gab der MSV bekannt: Aziz Bouhaddouz und zwei weitere Spieler sind betroffen.

Zwei Duisburger Ausfälle im letzten Jahr

Corona hatte den MSV Duisburg bereits in der letzten Saison ausgebremst. Im Oktober 2020 vermeldete der MSV vier positive Corona-Tests. Die Mannschaft musste sich in Quarantäne begeben. Die Spiele gegen den 1. FC Saarbrücken und gegen den Halleschen FC fielen aus.

In der Folgezeit gab es weitere Corona-Fälle, die allerdings keine Teamquarantäne nach sich gezogen hatten. Ex-MSV-Mittelfeldspieler Wilson Kamavuaka war beispielsweise zum Ende der Saison mit Corona ausgefallen, die Mannschaft konnte den Spielbetrieb aber fortsetzen.

Beim MSV Duisburg hatte es zuletzt Orhan Ademi erwischt. Der Stürmer konnte aufgrund eines positiven Corona-Tests erst verspätet in die Saisonvorbereitung einsteigen. Auch Neuzugang Rolf Feltscher meldete sich verspätet zum Dienst. Der Rechtsverteidiger, der für die Nationalmannschaft von Venezuela spielt, hatte sich in Südamerika infiziert.

Beim MSV hatte sich in dieser Woche Neuzugang Marvin Bakalorz mit einer Grippe krank gemeldet. Stürmer Aziz Bouhaddouz klagte derweil über Kopfschmerzen. Der Mann sei zudem müde, hatte Trainer Pavel Dotchev erklärt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg