Club Raffelberg will gegen den HTHC unbedingt punkten

Duisburg. Zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde spielt der Club Raffelberg zweimal gegen Hamburg – gegen Harvestehude und Topfavorit Club an der Alster.

Mit einem Doppelwochenende beendet der Club Raffelberg die Hinrunde in der Hockey-Bundesliga der Frauen. Das bedeutet im aktuell noch gültigen Modus allerdings nicht, dass im neuen Jahr elf weitere Partien für die Duisburgerinnen anstehen. Es folgen nur noch fünf Rückspiele gegen die Mannschaften der eigenen Gruppe – danach geht es in die Play-offs oder Play-downs. Zum Jahresabschluss begrüßen die Grün-Schwarzen Gäste aus Hamburg – zunächst den Harvestehuder THC am Samstag (14 Uhr), dann den Club an der Alster am Sonntag (12 Uhr, beide Kalkweg).

„Es ist das klare Ziel, aus dem Spiel gegen Harvestehude etwas mitzunehmen“, betont Trainerin Susi Wollschläger. Denn der Kontrahent nimmt in der Staffel B den vierten Platz ein, der zur Teilnahme am Viertelfinale berechtigt. Raffelberg ist Fünfter, hat aber schon neun Punkte Rückstand. Ein Sieg gegen die Hanseatinnen wäre also Gold wert, um die Hoffnung am Leben zu halten – zumal das Rückspiel gleich zu Beginn der Feld-Rückrunde Ende März 2024 ansteht.

Gute Erfahrungen gegen Harvestehude

„Wir haben schon in unserer letzten Bundesliga-Saison gut gegen Harvestehude ausgesehen“, sagt die Trainerin, für die sich die Personalsituation entspannt hat. So dürften Mira Hildebrandt, Sophie Bos und Anneke Maertens wieder dabei sein. Nur Strafecken sollte der CR tunlichst vermeiden, da Laura Saenger für ihre Gefährlichkeit in dieser Disziplin bekannt ist.

Am Sonntag wiederum kann Raffelberg befreit aufspielen. Alster ist gespickt mit Nationalspielerinnen und steht an der Spitze der Staffel B. Dabei haben die Hamburgerinnen alle neun bisherigen Saisonspiele gewonnen und im Rahmen dessen nur einen Punkt abgegeben.

