Das ist bitter: Die Herren des Club Raffelberg hatten den Sprung in die Meisterrunde der Hockey-Regionalliga vor Augen, führten gegen den Crefelder HTC II – unterlagen aber noch mit 1:2 (1:0). „Es ist unglaublich ärgerlich, weil wir spielerisch besser waren, aber uns nicht belohnen. Die Jungs haben gut gespielt, aber leider zieht sich unser Problem durch die ganze Saison“, so Trainer Tim Leusmann – das Problem, einfach nicht genügend Tore zu erzielen.

In der 14. Minute sorgte Felix Weber für Hoffnung, als er Raffelberg in Führung brachte – eine Führung, die sich angedeutet hatte. Der CR gab klar den Ton an, erspielte sich Torchancen. Nach zehn Minuten in dritten Viertel nahm das Unheil seinen Lauf. Aus dem Nichts kam Krefeld zum Ausgleich – dass dies sehenswert passierte, verwunderte weniger: Per argentinischer Rückhand nach Ecke traf Oskar Deecke. Der Olympiasieger von 2012 lief für den CHTC II auf – zum ersten und damit auch einzigen Mal in der Rückrunde. Danach war Krefeld besser im Spiel – in der Schlussminute fiel das nicht mehr wichtige 1:2. Nur ein Sieg hätte Raffelberg geholfen. Einen Hoffnungsschimmer gibt es: Nach der aktuellen Konstellation in den höheren Ligen könnte auch die Situation eintreten, dass nur zwei Teams der Vierer-Abstiegsrunde die Regionalliga verlassen müssen.

Standesgemäßer Sieg der Damen

Die Raffelberger Damen kamen in der 2. Bundesliga Nord zu einem standesgemäßen 6:0 (3:0)-Sieg gegen das Schlusslicht ETuF Essen. Die Duisburgerinnen stehen weiterhin mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. „Das war noch nicht einmal deutlich genug“, sagte CR-Trainerin Susi Wollschläger, denn die Gastgeberinnen waren den Essenerinnen deutlich überlegen. Tatsächlich stand das Endergebnis schon nach 37 Minuten fest. Zu diesem Zeitpunkt setzte starker Regen ein, sodass ein kontrolliertes Spiel immer schwieriger wurde und daher in den verbliebenen 23 Minuten keine weiteren Treffer mehr fielen. Anneke Maertens hatte schon in der zweiten Minute die Raffelberger Führung erzielt, die Svea Schifferings drei Minuten später auf 2:0 ausbaute. Die weiteren Tore erzielten Laura Plüth (2), Laura Helmrich und noch einmal Anneke Maertens. Bis zum Ende der Rückrunde stehen noch drei Partien an – ausschließlich gegen Hamburger Mannschaften: am 17. Oktober bei der TG Heimfeld, am 18. Oktober beim Hamburger Polo-Club sowie am 25. Oktober daheim gegen den Klipper THC. Im Frühjahr folgt dann die Meisterrunde.

Gute Nachrichten gab es aus dem weiblichen Nachwuchs: Die A-Mädchen wurden durch ein 4:2 im Shoot­out gegen Uhlenhorst Mülheim Westdeutscher Meister. Ein Bericht hierzu folgt.