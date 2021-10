Club Raffelberg: Langwierige Ausfälle bei beiden Teams

Duisburg. Die Damen und die Herren des CR müssen mit Ausfällen klarkommen. Beide Teams bestreiten Heimspiele – die Herren beenden schon die Hinrunde.

Der Club Raffelberg steuert schon jetzt auf die Play-downs in der Hockey-Bundesliga der Frauen zu – und daher ist das nun anstehende Heimspiel gegen Mitaufsteiger TuS Lichterfelde ein perfektes „Vorbereitungsspiel“ für die Duisburgerinnen. Denn im Duell am Sonntag (12 Uhr, Kalkweg) stehen sich zwei Mannschaften gegenüber, die bislang noch keinen Zähler in dieser Saison einfahren konnten. Und das auf Duisburger Seite trotz zum Teil recht ordentlicher Leistungen. Allerdings fehlt dem CR aktuell offensiv die Durchschlagskraft. In sieben Spielen gelangen erst vier Treffer.

Selbstvertrauen aufbauen

Umso wichtiger wäre nun ein Sieg, um das nötige Selbstvertrauen aufzubauen. Die Berlinerinnen gehören der Parallelstaffel an und haben in einem Spiel mehr auch erst sechsmal das Schwarze getroffen. Daher ist es gerade besonders bitter, dass sich Anna Rodriguez im vergangenen Spiel ohne Fremdverschulden einen Kreuzbandriss zugezogen hat und damit wie schon Anneke Maertens als Langezeitausfall verzeichnet werden muss. „Wir werden alles versuchen, um dieses Spiel zu gewinnen und wieder mit mehr Freude an die Sache heranzugehen“, so Trainerin Susi Wollschläger.

Derweil steht für die Raffelberger Herren am Sonntag (16 Uhr) gegen den RTHC Bayer Leverkusen bereits das letzten Hinrundenspiel vor der Pause und dem Wechsel in die Halle auf dem Plan. Mit einem Sieg könnte Raffelberg wieder mit dem HC Essen 99 gleichziehen, sollten die Uhlenhorst-Reserve das Topduell gegen den CR-Rivalen gewinnen. Gegen den gut in die Saison gekommenen Neuling muss Trainer Tim Leusmann auf einige Spieler verzichten – unter anderem monatelang auf Max Haase wegen eines Achillessehnenrisses.