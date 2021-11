Club Raffelberg langt sieben Mal zu

Nils Basfeld (Mitte) entwischt seinem Gegenspieler: Er glich kurz vor der Halbzeitpause per Doppelschlag aus.

Duisburg. Der Club Raffelberg zeigt eine gute Reaktion auf die Niederlage der Vorwoche und besiegt Bergisch Gladbach daheim verdient mit 7:3.

Nach der Nullnummer zum Auftakt hat sich der Club Raffelberg in der Hallenhockey-Regionalliga eindrucksvoll zurückgemeldet – und dem Gegner gleich siebenmal eingeschenkt. Mit 7:3 (2:2) gewannen die Duisburger das erste Hallenheimspiel seit langer Zeit.

Dabei gab es auch gleich eine Neuheit im nationalen Spielbetrieb zu bestaunen, denn auch in der Wintersaison wird nun in Vierteln à 15 Minuten gespielt. Eine Anpassung auf viermal zehn Minuten gestoppter Zeit (bei Toren und Strafecken) ist im Gespräch.

CR lag zweimal hinten

Die Hausherren lagen sogar mit 0:2 hinten, ehe Nils Basfeld in den drei Minuten vor der Halbzeitpause per Doppelschlag der Ausgleich gelang. „Wir haben die Tore zwar spät geschossen, aber wir haben unsere Chancen diesmal dann auch ausgenutzt, wobei durchaus noch mehr möglich gewesen wären“, sagt CR-Trainer Tim Leusmann. Dem 2:3-Rückstand (33.) ließen Felix Weber (34.), Jannis Lorenz (47.), Mika Saxe (53., 58.) und Leonid Sachenko (55.) die Treffer zum 7:3-Endstand folgen. Nun stehen zwei Testspiele gegen Oberhausen (Dienstag) und ETuF Essen (Donnerstag) an; das Wochenende ist spielfrei.

