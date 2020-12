Club Raffelberg ist Duisburgs Mannschaft des Jahres

Duisburg. Die Hockey-A-Mädchen vom Kalkweg haben die Abstimmung gewonnen. Belohnt wurden sie damit für ihren Triumph bei der Deutschen Meisterschaft.

Im deutschen Hockeysport ist der „blaue Wimpel“ das Höchste der Gefühle. Wenn im Frühjahr (Hallensaison) und im Spätherbst (Feldsaison) die Deutschen Meisterschaften ausgespielt werden, dann dreht sich alles um die kleinen seltenen Dreiecke. Nur die besten Teams kommen in den Genuss, die Wimpel mit nach Hause zu nehmen.

Im Clubhaus des Club Raffelberg hängen etliche Beweise von glorreicher Vergangenheit und Gegenwart. Wenn man sich die Trophäen einmal genauer anschaut, fällt bei den aktuellsten Exemplaren auf, dass unten an der Spitze jeweils der sogenannte „Bömmel“ fehlt. In den vergangenen Jahren hat sich rund um das wollartige Endstück deutschlandweit eine ulkige Tradition entwickelt, die besagt, dass der Spielführer der Meistermannschaft auf der Siegesfeier den Bömmel verzehren muss. Auch bei den A-Mädchen des CR, die sich im Februar diesen Jahres in Bad Homburg die Deutsche Meisterschaft sicherten , gehörte die Zeremonie dazu. Allerdings musste nicht allein Kapitänin Milia Landmesser dran glauben. Kurzerhand wurden die Fäden einzeln aufgeteilt und gemeinsam verspeist – ein Beleg für den Zusammenhalt bei Duisburgs Mannschaft des Jahres 2020.

Im Februar holte sich das Team in Bad Homburg den Meisterwimpel. Foto: Club Raffelberg

Eine Erfolgsformel, die Trainer Frederik Heck imponiert: „Wir haben uns im Saisonverlauf stetig gesteigert und als Team dazu gelernt. Besonders beeindruckend war, dass wir in den wichtigen Spielen immer unser höchstes Niveau abgerufen haben.“ Dass nun auch noch der Titel für Duisburgs beste Mannschaft dazu gekommen ist, war für Heck eine große Überraschung: „Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet. Der Schlüssel für den Erfolg ist aus meiner Sicht die überragende Diszipliniertheit der Mädels.“

Jede Spielerin hat ihren Anteil

Das zeigte sich vor allem im Endspiel, das die Grün-Schwarzen des Jahrgangs 2005/2006 mit einem knappen, aber verdienten 1:0-Sieg gegen den HC Ludwigsburg für sich entschieden. Im Halbfinale hatte sich der CR unmittelbar davor gegen den Nachbarn vom Düsseldorfer HC (4:3) durchgesetzt. In der Vorrunde gewannen die Clubmädels gegen den HC Wiesbaden (3:2) und den Bremer HC (2:0) und konnten sich sogar eine Niederlage gegen die Zehlendorfer Wespen aus Berlin (3:5) leisten. Beim Finalturnier in Hessen wurden Dorle van Geffen und Finaltorschützin Taja Gans ins Allstar-Team gewählt, was für den 25-jährigen Heck aber nicht allein ausschlaggebend für den Erfolg war: „Die beiden waren ohne Frage ein wichtiger Bestandteil. Allerdings hat jede Spielerin ihren Anteil an der Auszeichnung. Unser großer Pluspunkt ist, dass wir in beiden Jahrgängen stark besetzt waren und so eine gute Breite hatten.“

Dass das keine Floskel ist, beweist die Situation zwischen den Pfosten. Weil sich Stammtorhüterin Johanna Henseleit eine Sehne im Oberschenkel riss und monatelang nur zuschauen konnte, bekam Juliana Mons ihre Chance und nutzte sie eindrucksvoll. „Bei der Westdeutschen Meisterschaft war sie unglaublich wichtig und hat daher auch in Bad Homburg ihre Einsatzzeit bekommen“, so Heck, der das Team für die Zukunft gut vorbereitet sieht: „Die Entwicklung unserer weiblichen Jugendteams macht derzeit viel Spaß. Ich bin mir sicher, dass die Mannschaft auch in Zukunft von sich reden machten wird.“

Duisburgs Mannschaft des Jahres: Sarah Gehring, Taja Gans, Johanna Henseleit, Kim Jandt, Milia Landmesser, Lara Meyer, Sophia Mersmann, Juliana Mons, Maja Podzorska, Lea Ohligschläger, Katja Reicherts, Dorle van Geffen, Sophie Wagner, Pia Zenzen, Frederik Heck (Trainer) und Mika Saxe (Co-Trainer).