Club Raffelberg gewinnt ersten Test gegen ETuF deutlich

Der Hockey-Regionalligist Club Raffelberg ist mit einem deutlichen Erfolg in die Testspielphase eingestiegen. Gegen den Liganeuling ETuF Essen kamen die Duisburger nach Treffern von Damian Malik, Tobias Penninger, Julius Oberem (je 2), Matti Saari und Florian Matania zu einem 8:1-Erfolg.

Schwieriger Start, dann Kantersieg

„Wir hatten einen schwierigen Start ins Spiel. Schließlich haben wir acht Monate Pause hinter uns, was natürlich auch für den Gegner gilt“, sagte CR-Trainer Tim Leusmann. „Danach lief es allerdings sehr gut, vor allem in den letzten beiden Vierteln. Letztlich wäre sogar ein höherer Sieg denkbar gewesen.“ Dabei könnten die Duisburger nicht einmal komplett antreten. „Uns haben insgesamt neun Spieler gefehlt.“

Zu diesen Ausfällen gesellt sich nun auch Nils Basfeld, der einen Ball an den Finger bekam. „Zum Glück ist nichts gebrochen“, sagt der Coach, „aber er wird uns zwei Wochen fehlen.“ Am Samstag (11 Uhr) steht der nächste Test beim DS Düsseldorf an.

