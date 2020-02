Club Raffelberg feiert Aufstieg in die 1. Regionalliga

Duisburg. Mit einem souveränen 11:7-Sieg gegen Münster steigt der Club Raffelberg in die 1. Regionalliga auf. Die Duisburger hatten schon mit 9:2 geführt.

Als Leonid Sachenko gerade eben den Schlusspunkt gesetzte hatte, zeigte er, dass er auch ein guter Turner ist – und feierte seinen Treffer zum 11:7 (4:0)-Endstand gegen den THC Münster mit einem Salto. Zurecht! Denn der Club Raffelberg hatte sich durch einen überzeugenden Sieg, der viel höher hätte ausfallen müssen, den Aufstieg in die 1. Hallenhockey-Regionalliga gesichert. „Wir haben am Ende etwas die Zügel schleifen lassen“, sagte der Duisburger Kapitän Tobias Prost, der von den folgenden Stunden klare Vorstellungen hatte. „Wir werden wohl ein paar Pils wegschlenzen“, verkündete er mit einem Grinsen.

Ein fliegender Leo Sachenko. Der junge CR-Stürmer setzte den 11:7-Schlusspunkt gegen Münster – und feierte dies mit einem Salto. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Mit fünf Punkten Vorsprung holten sich die Duisburger letztendlich die Meisterschaft in der 2. Regionalliga bemerkenswert souverän – und das, obwohl die Raffelberger in die Hallensaison hineingestolpert waren. „Ich glaube, uns war lange Zeit nicht bewusst, wie gut wir sind“, sagte Prost. „Das war eine Kopfsache.“ Der Türöffner war das 15:3 gegen Bonn: „Danach lief es plötzlich.“ Vier von zehn Saisonspielen gewannen die Grün-Schwarzen zweistellig. „Und auch defensiv wurden wir immer besser. Das 2:2 gegen Aachen kann vorkommen. Das war der stärkste Gegner.“ Optimistisch ist er auch mit Blick auf die nächste Hallensaison: „Der Unterschied wird sicherlich sein, dass in der 1. Regionalliga die Leistungsdichte viel homogener ist.“

Lob für den Athletiktrainer

„Der schwierige Start hatte sicher auch damit zu tun, dass ich unser Spielsystem verändert hatte“, sagte Trainer Tim Leusmann, der einen Teil der Lorbeeren an Klaus Brosius weitergab. „Die Arbeit unseres Athletiktrainers macht sich deutlich bemerkbar. Denn in vielen Spielen haben wir uns gerade auch aufgrund unserer Fitness durchgesetzt. Die Mannschaft hat sich bemerkenswert gut entwickelt“, so Leusmann.

Das letzte Spiel der Hallensaison hatte zunächst mit Spannung begonnen – denn Julius Oberem gelang erst in der 13. Minute der erste Treffer. „Die Jungs waren etwas nervös“, so der Coach. Dann jedoch lief es. 14 Minuten vor dem Ende stand es 8:1, kurz darauf nochmal 9:2. Da selbst ein Unentschieden zum Aufstieg gereicht hätte, ließ die Konzentration mit der Vorfreude auf die folgende Party merklich nach. „Münster hat sich alles andere als hängen lassen“, zollte Leusmann dem Gegner Respekt. Zweistellig wurde es dennoch – mit dem erwähnten Sachenko-Salto nach dem 11:7.

Nun beginnt die Vorbereitung. Noch nicht auf die Feld-Rückrunde. „Sondern auf unsere Karnevalsfeier“, sagte Kapitän Prost mit allerbester Laune.

Tore: 1:0 Oberem (13.), 2:0 Saxe (15.), 3:0 Prost (22.), 4:0 Langhanke (26.), 5:0 Weber (36.), 5:1 Hufer (40.), 6:1 Sachenko (42.), 7:1 Lorenz (45.), 8:1 Saxe (46.), 8:2 von Lacroix (48.), 9:2 Langhanki (50.), 9:3 von Lacroix (50.), 9:4 Becker (51.), 10:4 Basfeld (53.), 10:5, 10:6 Schomann (55., 58.), 10:7 Hufer (60.), 11:7 Sachenko (60.).