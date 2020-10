Club Raffelberg fährt als West-Meister zur „Ersatz-DM“

Nachdem sich die Spielerinnen auf dem Platz geknubbelt hatten und Torhüterin Johanna Henseleit den Meisterwimpel in Empfang genommen hatten, machten sich die A-Mädchen des Club Raffelberg auf den kurzen Weg zum Clubhaus am Kalkweg. „So gut es die Corona-Regeln zugelassen haben, haben wir noch ein wenig gefeiert“, berichtet Trainer Frederik Heck. „Aber nur kurz“, denn die Spielerinnen waren müde, erschöpft, aber auch glücklich, die Westdeutsche Hockey-Meisterschaft gewonnen zu haben.

Und das war dramatisch. Im Halbfinale setzten sich die Duisburgerinnen mit 1:0 (0:0) gegen den Düsseldorfer HC durch – völlig verdient, aber knapp. „Wir haben da viel Druck gemacht, aber unsere Chancen nicht genutzt“, so der Coach. Im letzten Viertel schoss dann aber Lara Meyer ihr Team nach einer Ecke ins Endspiel. Dort traf der CR auf Gastgeber HTC Uhlenhorst Mülheim. Beide Teams lieferten sich ein mitreißendes Spiel. „Das war sehr ausgeglichen. Es ging hin und her, beide Mannschaften hatten ihre Druckphasen“, so Heck. Doch die Defensive stand – auf beiden Seiten. So blieb die Partie in der regulären Spielzeit torlos; ein Shootout musste die Entscheidung bringen. „Da hatten unsere Mädels einfach die besseren Nerven“, freut sich Heck. Die ersten vier Schützinnen – Sarah Gehring, Theresa Schütrümpf, Sophie Wagner und Pia Zenzen – trafen, während Torhüterin Johanna Henseleit einmal parierte und einmal der Pfosten den Mülheimerinnen im Weg stand. So gewann Raffelberg mit 4:2. Eine Deutsche Meisterschaft gibt es offiziell diesmal nicht, sondern ein modifiziertes, deutschlandweites Saisonabschlussturnier. „Wahrscheinlich wird es deswegen nicht Deutsche Meisterschaft genannt, weil man nicht weiß, ob alle Regionalmeister teilnehmen können“, erklärt Heck. Die A-Mädchen sind am 7. und 8. November an der Reihe; der Austragungsort steht noch nicht fest.

WJA als Dritter dabei – WJB holt nach

Auch die weibliche Jugend A wird an dieser „Ersatz-DM“ teilnehmen. Im Spiel um Platz 3 in Köln gewannen die Duisburgerinnen mit 1:0 (1:0) gegen den Crefelder HTC. Mit einigen aufgerückten WJB-Spielerinnen sicherten sich die Raffelbergerinnen den entscheidenden Rang. Siegtorschützin war Taja Gans. West-Meister wurde der Düsseldorfer HC. In dieser Altersklasse findet das Finalturnier am 31. Oktober und 1. November statt.

Die weibliche Jugend B des CR könnte diesen Sprung noch schaffen. Wie bereits gemeldet musste das West-Finalturnier, das in Duisburg über die Bühne geht, auf den 24. und 25. November verlegt werden, da es bei Rot-Weiß Köln, einem der vier Teilnehmer, einen Corona-Fall gab.