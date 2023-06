Club Raffelberg bestreitet Fernduell mit Marienburg

Gas geben! Tim Leusmann feuert sein Team an.

Duisburg. Die Herren des Club Raffelberg haben vor dem letzten Spiel im Kampf um den Klassenerhalt nur einen Vorsprung von zwei Toren.

Tim Leusmann erklärt die Aufgabe vergleichsweise eindeutig. „Wir müssen dieses Spiel gewinnen – und das am besten relativ hoch“, sagt der Trainer des Hockey-Zweitligisten Club Raffelberg vor dem letzten Spieltag. Die Duisburger stehen zwar auf dem letzten Nichtabstiegsrang, doch der Atem der Verfolger wabert unangenehm heiß im Nacken der Grün-Schwarzen. Der Marienburger SC auf Rang neun ist punktgleich mit dem CR – und nur um zwei Tore schlechter. Heißt: Gewinnt Raffelberg mit 1:0 beim DS Düsseldorf, Marienburg aber mit 4:0 daheim gegen den Großflottbeker THGC, steigen die Raffelberger ab.

Beobachter in Marienburg

„Das wollen und werden wir vermeiden“, zeigt sich der Duisburger Coach entschlossen. Die Ausgangslage in diesem Fernduell ist freilich nicht gänzlich optimal. Denn während der DSD motiviert sein dürfte, seinen Zuschauern einen guten Saisonkehraus zu bieten, spielt Marienburg daheim in Köln gegen Flottbek. Wie groß der Wille der Hamburger ist, entscheidend Gegenwehr zu leisten, wird man sehen. „Wir schicken jedenfalls einen Beobachter nach Marienburg. Aber wir können nur auf uns selbst setzen und werden alles dafür tun, um in der Liga zu bleiben“, sagt Leusmann. Die Spiele starten um 14 Uhr.

Derweil beschließen die längst in die 1. Bundesliga aufgestiegenen Damen die Zweitliga-Saison mit dem Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Köln. Los geht es um 12 Uhr. Die Duisburgerinnen wollen sich mit einem Erfolg verabschieden – zumal es für die Domstädterinnen und ihre Konkurrenz noch um den Klassenerhalt geht. Das Ziel, Giulia Funkel zur Torschützenkönigin zu machen, dürfte gelingen. Sie führt mit 18 Treffern; ihre Verfolgerinnen sind mit der Nationalmannschaft unterwegs.

