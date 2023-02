Club Raffelberg belegt zweimal den fünften Platz

Duisburg. Sowohl die weibliche U 18 als auch U 16 des CR verpasste denkbar knapp das Halbfinale bei der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft.

Zweimal war der Club Raffelberg am Wochenende im Einsatz im Kampf um die Deutsche Meisterschaft im Hallenhockey – zweimal sprang für die beiden Nachwuchsmannschaften der fünfte Platz heraus.

Die weibliche U 18 bot beim Mannheimer HC eine gute Leistung. „Wir haben gegen den Nachwuchs von Erstligisten gespielt – mit Spielerinnen, die alle Erstliga-Erfahrung haben“, sagte CR-Trainerin Susi Wollschläger. In den Partien gegen die Hamburger Teams Harvestehuder THC (1:1) und Club an der Alster (3:3) sprang ein Remis heraus – doch es war mehr drin. Gegen den HTHC kamen die Gegnerinnen erst 15 Sekunden vor Ende zum Ausgleich. „Und gegen Alster hatten wir eine Chancenübergewicht“, so Wollschläger. So musste gegen den Mannheimer HC ein Sieg her, doch die Gastgeberinnen gewannen mit 4:2. Im Spiel um Platz fünf bot das Team einen starken Auftritt, gewann nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1. Deutscher Meister wurde der Bremer HC durch ein 5:1 gegen Mannheim.

Nervöser Beginn

Die weibliche U 16 startete nervös in das Turnier in Düsseldorf, sodass es gegen den HC Ludwigsburg zur Pause 2:2 stand. „Doch die zweite Hälfte war dann richtig stark“, lobte Trainer Frederik Heck sein Team, das mit 5:2 gewann. Gegen den Mannheimer HC standen sich zwei Teams auf Augenhöhe gegenüber – das 1:1 war leistungsgerecht, sodass im letzten Gruppenspiel ein Remis reichte, um das Halbfinale zu erreichen, doch der UHC Hamburg behielt mit 3:1 die Oberhand.

Dennoch ging auch diese Mannschaft mit einem positiven Gefühl aus dem Turnier. Im Spiel um Rang fünf trafen die Duisburgerinnen auf den Harvestehuder THC. Ein starker Gegner – und tatsächlich führten die Hamburgerinnen bis vier Minuten vor dem Ende mit 4:1. Doch dann setzte der CR zur Aufholjagd an, glich nicht nur aus, sondern traf vier Sekunden vor dem Ende zum 5:4-Endstand. „Das war nochmal eine richtig coole Sache“, freute sich Frederick Heck über den gelungenen Schlussspurt im Turnier.

Das Finale war dagegen eindeutig: Der Harvestehuder THC, der schon zur Pause 4:0 führte, besiegte den 1. Hanauer HTC verdient mit 5:0.

