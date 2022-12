Club Raffelberg: Auch in der Halle ist der Aufstieg das Ziel

Der Club Raffelberg peilt auch in der Halle den Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga an. Hinten von links: Athletiktrainer Thorsten Domeyer, Marie Weber, Hannah Reicherts, Giulia Funkel, Linda Ludwig, Mira Hildebrandt, Carla Mink, Anneke Maertens, Trainerin Susi Wollschläger. Vorne von links: Sophia Wegner, Jule Bloch, Laura Plüth, Lilien Reichert, Carolin Schmid, Paula Knoblich.