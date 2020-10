C-Niederrheinliga: Letztes Team erst nach erstem Spieltag

Die Corona-Pandemie hat in den letzten Monaten für einige ungewöhnliche Situationen im Sport gesorgt. Die Fußball-Niederrheinliga der C-Junioren sorgt nun dafür, dass die Liste dieser Auswirkungen um eine Kuriosität reicher ist: Denn erst nach dem ersten Spieltag wird feststehen, wer als zwölftes Team das Teilnehmerfeld der Gruppe 2 komplettieren wird.

Normalerweise wird die Qualifikation zur Niederrheinliga viele Wochen vor dem eigentlichen Saisonstart ausgetragen. Diesmal war sie der neuen Saison, die bei den A- und B-Junioren bereits begonnen hat, direkt vorgeschaltet. Gut daher, dass die folgende Situation bei den C-Junioren entstand. In der Quali-Gruppe 10 hatte sich TuRU Düsseldorf sportlich als Zweiter für ein Entscheidungsspiel, in dem Schwarz-Weiß Essen der Gegner ist, qualifiziert. Doch Gruppensieger Cronenberger SC, der das letzte Spiel der Runde gegen die Essener SG 99/06 mit 4:1 gewonnen hatte, unterlief ein Fauxpas: Ein bereits ausgewechselter Spieler wurde wieder eingewechselt – was in unteren Spielklassen erlaubt ist, nicht aber in der Niederrheinliga oder in der Qualifikationsrunde zu dieser. Damit wurde das Spiel mit 2:0 für die ESG gewertet, die mit diesen drei Punkten anstelle von TuRU Düsseldorf Zweiter wurde.

TuRU hatte protestiert

Die an diesem Vorgang schuldlose TuRU hatte Einspruch eingelegt, sah sich berechtigt, im Entscheidungsspiel anzutreten – was nun aber auch in zweiter Instanz abgelehnt worden ist. Damit wird die ESG 99/06 das Entscheidungsspiel gegen Schwarz-Weiß Essen bestreiten. Der Termin: der 24. Oktober, also der Tag des ersten regulären Spieltags. Der Grund für dieses späte Datum ist ebenfalls juristischer Natur, denn die Entscheidung des Verbandssportgerichts kann theoretisch noch einmal angefochten werden. Bleibt alles dabei, stehen sich die beiden Essener Teams an jenem 24. Oktober um 14 Uhr auf dem Platz an der Prinzenstraße in Borbeck gegenüber. Immerhin: Das ist eine Stunde, bevor die Spiele des ersten Spieltags angepfiffen werden. Erster Ligagegner des Qualifikanten wird der SV Budberg sein – freilich an einem anderen Tag.

Die bislang feststehenden elf Teilnehmer an der Gruppe 2 der C-Junioren-Niederrheinliga: 1. FC Kleve, Arminia Klosterhardt, DJK Sportfreunde Lowick, FSV Duisburg, Hamborn 07, SG Essen-Schönebeck, SV Straelen, SV Budberg, SpVgg Sterkrade-Nord, VfB Homberg, VfL Rhede.