C-Junioren des MSV Duisburg ziehen ins Finale ein

Duisburg. Die C-Jugend-Fußballer des MSV Duisburg stehen erneut im Finale um den Niederrheinpokal. 3:1-Sieg in Unterrath.

Die C-Junioren-Fußballer des MSV Duisburg haben wie im Vorjahr das Niederrheinpokal-Finale erreicht. Im Halbfinale setzte sich die Meidericher U 15 am Dienstagabend mit 3:1 (1:1) bei der SG Unterrath durch. Der Finalgegner wird am kommenden Dienstag in der Begegnung zwischen Fortuna Düsseldorf und Titelverteidiger Borussia Mönchengladbach ermittelt.

Im Düsseldorfer Osten war der MSV von Beginn an gut im Spiel und führte nach 17 Minuten durch Bojan Stjepanovic. Statt weitere Chance zu nutzen, gab es noch vor der Pause durch einen direkten Freistoß den Ausgleich, wie Trainer Philipp Schwierske erklärte: „Unterrath hat richtig viel Betrieb gemacht und es war ordentlich Strom auf der Tapete.“

Im zweiten Abschnitt war das Schwierske-Team weiter tonangebend und hatte viele gute Torchancen, wobei aber auch der Gastgeber immer einige Torannäherungen hatte. Doch Keeper Maximilian Blaschke hielt seinen Kasten bis zum Ende sauber. Dafür belohnte sich der Regionalligist in der Schlussphase zwei Mal. Erst verwandelte Kerim Altunisik einen Handelfmeter (62.), ehe Adrian Gorczycki (70.) den Deckel draufmachte. Schwierske war zufrieden: „Das war ein typisches Pokalspiel und alles andere als einfach.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg