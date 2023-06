C-Junioren der DJK Vierlinden jubeln über Aufstieg

Duisburg. In den Qualifikationsrunden zur Jugend-Leistungsklasse sind schon einige Entscheidungen gefallen – nicht durchweg positive aus Duisburger Sicht.

In der Qualifikationsrunde zur rechtsrheinischen Fußball-A-Junioren-Leistungsklasse war die SG Duisburg-Süd diesmal spielfrei. Die Spitze der Runde hat TuSpo Saarn durch ein 5:2 im Topduell beim Mülheimer FC 97 übernommen. Die SG braucht nun im finalen Spiel in Saarn am kommenden Sonntag auf jeden Fall einen Sieg, um die Aufstiegschance zu wahren.

Bei den B-Junioren hat der SV Duissern in der Gruppe 1 den Aufstieg verpasst. Das 1:5 (0:3) gegen Gruppensieger Croatia Mülheim machte alle Chancen zunichte. Niklas Wiezorek traf zum Endstand. Die Qualifikationschance hat hier nur noch der diesmal spielfreie TSV Bruckhausen, der dafür bei Union Mülheim gewinnen muss.

Auch in der Gruppe 2 sieht es für das Duisburger Trio eher mäßig aus. Viktoria Buchholz hat sich die Option auf den Klassenerhalt durch das 1:1 (1:1) bei Spitzenreiter TV Jahn Hiesfeld zumindest erhalten; Ben Surrey traf zum Ausgleich. Nun muss aber ein Sieg gegen den Mülheimer FC 97 her. Walsum 09 gewann beim punktlosen Letzten SV Genc Osman mit 2:0 (2:0) durch Tore von Efe Ayhan und Nico-Can Vurgun, hat aber nur noch eine geringe Qualifikationsperspektive.

Die C-Junioren des DSC Preußen hätten mit einem Sieg beim SV Heißen gute Chancen auf den Aufstieg gehabt, kassierten aber stattdessen vier Minuten vor dem Ende das Gegentor zum 2:3 (1:0) und sind damit vor dem letzten Spieltag siegloser Letzter. Der SV Duissern steht mit vier Punkten etwas besser da, müsste sich aber im Abschlussspiel beim Mülheimer SV 07 durchsetzen, der diesmal mit 15:1 bei der C2 des SuS 09 Dinslaken gewann.

Die DJK Vierlinden hat mit einem 3:1 (3:0)-Sieg im Topspiel der Gruppe 2 gegen den Duisburger SV 1900 den Aufstieg unter Dach und Fach gebracht. Lennart Krey (2) und Noel Küchler machten schon zur Pause für die Gastgeber alles klar. Der DSV hat aber Platz zwei auch sicher, weil sich Croatia Mülheim und der Mülheimer FC 07 1:1 trennten und die Wanheimerorter nicht mehr überholen können.

Bei den D-Junioren sind in der Gruppe 1 alle Entscheidungen gefallen. Rhenania Hamborn hat durch das 0:0 beim ebenfalls qualifizierten SC Croatia Mülheim den Klassenerhalt sicher, für den SV Duissern reicht’s nach dem 1:6 (1:3) gegen den 1. FC Mülheim nicht zum Aufstieg. In der Gruppe 2 verlor Walsum 09 beim TV Jahn Hiesfeld mit 1:2 (0:1), wobei Burhan-Yasin Canbaz zum Ausgleich traf, hat das Ticket für die Leistungsklasse aber dennoch in der Tasche.

