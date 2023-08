Bukvasevic entscheidet den Hitze-Kick für den FSV Duisburg

Duisburg. Nach dem Fehlstart in der Landesliga hat der FSV Duisburg inzwischen die Kurve gekriegt. Beim Sieg gegen den SV Budberg war auch Glück nötig.

Can Serdar war fix und fertig. „Ich habe den Schiedsrichter schon nach einer Viertelstunde wegen der Trinkpause gefragt. Mir war gar nicht klar, dass wir noch gar nicht so lange gespielt hatten“, meinte der Kapitän von Fußball-Landesligist FSV Duisburg mit Blick in die Sonne, die am Sonntag über der Warbruckstraße strahlte. Strahlen konnten der 27-Jährige und seine Teamkollegen am Ende der Partie gegen den SV Budberg ebenfalls – wenn’s auch schwerfiel. Nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg über den Aufsteiger ist der Ex-Oberligist mit nunmehr sechs Punkten aus vier Partien „im Soll“, wie Trainer Julien Schneider anschließend feststellte.

Ausgepumpt, aber zufrieden nach dem Spiel: (von links) Burak Bayram, Kapitän Can Serdar und Adnan Laroshi. Foto: Kristaniak

Die Gäste vom linken Niederrhein traten die Rückreise derweil frustriert an. Kein Wunder, steht bei ihnen auf dem Konto doch weiter die Null – und das hätten sie fraglos ändern können. „Man kann ja gar nicht leugnen, dass Budberg in der ersten Halbzeit die überlegene Mannschaft mit den besseren Chancen war“, räumte Julien Schneider rückblickend ein. Seinen Jungs machte die Hitze offenkundig mehr zu schaffen als den Rheinbergern, die in Person ihrer gefährlichen Sturmspitzen Moritz Paul und Lennart Hahn gleich mehrfach zum Torerfolg hätten kommen können. Doch entweder scheiterten sie an FSV-Schlussmann Adnan Laroshi, setzten die Kugel ans Aluminium oder zielten knapp vorbei.

Julien Schneider fand die richtigen Worte. Foto: Oliver Mueller / FUNKE Foto Services

Umso überraschender dann die Führung für die Gastgeber: In der 15. Minute passte Onour Kara Ali von der linken Angriffsseite in den Strafraum zu Luis Bukvasevic, der selbst etwas überrascht schien, wie viel Platz er hatte, sich dann aber einmal um die eigene Achse drehte und aus acht Metern knallhart einschoss. Der Rückkehrer vom SV Genc Osman war kurzfristig in die Startelf gerückt, weil sich Mittelstürmer Chrysanth Mallek mit Oberschenkelproblemen abgemeldet hatte.

Drei Minuten später hatte der FSV dann großes Glück. Moritz Paul legte sich an der Strafraumgrenze den Ball am herausgestürzten Adnan Laroshi vorbei und fiel dann über dessen Bein. Das Schiedsrichtergespann war in seiner Gestik nicht eindeutig, aber am Ende gab es – zum Entsetzen der Budberger – doch nur einen Eckball statt des eigentlich korrekten Elfmeters.

In der Pause fand Julien Schneider offenbar die richtigen Worte für sein immer noch nicht sehr stabiles Team. „Danach ging es zumindest hin und her statt immer nur in der Einbahnstraße“, meinte der FSV-Coach, der auch zufrieden war, wie diszipliniert es die Gastgeber nun schafften, sich die Budberger vom Leib zu halten. Torchancen von der Qualität der ersten Hälfte gab es nun kaum noch, stattdessen hatten beide Seiten mit den drückenden Temperaturen zu kämpfen. In der Nachspielzeit hätte der eingewechselte Toni Markovic gleich zweimal den Sack zumachen können, vergab aber jeweils die Chance. So hatten die Hausherren Glück, dass Lennart Hahn unmittelbar vor dem Abpfiff noch einmal die Querlatte anvisierte.

Die Statistik

FSV Duisburg: Laroshi – Bayram, Bayrak (30. Demircan), Alameddine, Kara Ali – Serdar (69. El Moumen), Zekjiri – Sahin (85. Aota), Cakmak (72. Markovic), Ogbonna – Bukvasevic (62. Nkamanyi).

SV Budberg: Anders – Kömpel (80. Mordt), Häselhoff, Pinske, Twardzik (88. Franke) – Amissah (62. Morawa), Terfloth, Beerenberg (62. Demiri), Nowak – Paul, Hahn.

Tor: 1:0 Bukvasevic (15.).

Schiedsrichter: Tonscheidt (Essen).

Zuschauer: 150.

Gelbe Karten: Bayram, Alameddine – Twardzik, Häselhoff, Nowak.

