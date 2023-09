Bruckhausen erst nach Verlängerung eine Runde weiter

Duisburg. In der zweiten Runde des Kreispokals gab es einige Überraschungen. Unter anderem ist mit TuRa 88 der einzige C-Ligist weiter im Rennen.

In der zweiten Runde des Fußball-Kreispokals gab es einige Überraschungen und späte Tore. Der TSV Bruckhausen besiegte den ETuS Bissingheim mit 4:3 (3:3, 2:1) im einzigen Spiel, das in die Verlängerung ging. Mustafaj schoss den TSV in der 116. Minute zum Sieg. Zuvor traf er schon zum 3:2. Bachiri erzielte die anderen beiden Tore der Gastgeber. Die Eisenbahner kamen durch Tore von Holtmann, Stedron und Dautaj immer wieder zurück ins Spiel.

Den höchsten Sieg der Runde schoss der VfL Wedau heraus. Der A-Ligist gewann mit 6:0 (3:0) beim SV Hamborn 90 aus der Parallelgruppe (Tore: Alfandi (2), Hansmann, Sensendorf, Mustafa, Eigentor Yöngül). Für Überraschungen sorgten der 1. FC Hagenshof, Grün-Weiß Roland Meiderich und TuRa 88 Duisburg. Nach 0:1-Rückstand siegte Hagenshof mit 2:1 (1:1) durch Tore von Kovatsi und Kondelji gegen A-Ligist SV Raadt. Grün-Weiß Roland Meiderich setzte sich gegen den höherklassigen DSC Preußen mit 2:1 (0:0) durch. Dufke erzielte beide Tore des B-Ligisten, ehe Atik verkürzte.

Auch TuRa 88 verbleibt – als einziges Team aus der Kreisliga C – im Wettbewerb. Gegen die Turnerschaft Rahm, die durch Thiel zum Ausgleich kam, durften die Neudorfer in der Nachspielzeit jubeln, als Papachristos den 2:1 (1:0)-Siegtreffer erzielte. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Campanella TuRa in Führung geschossen.

Die weiteren Ergebnisse: FC Taxi – TSV Heimaterde 5:0 (3:0): Julian Sistig, Czech (je 2), Brünglinghaus; Albania Duisburg – Eintracht Walsum 0:5 (0:2): Rybka (2), Schulze, Telke, Diallo;Gelb-Rote Karten: Agusi, Esati (beide Albania); Viktoria Wehofen – Walsum 09 3:0 (0:0): Oketola (2), Scharpegge; SV Beeckerwerth - Meiderich 06/95 0:3 (0:0): Zoioui, Syperrek, Knapp; Wacker Dinslaken – DJK Vierlinden 3:2 (2:0): Kaloshi, Gruhn; DJK Lösort Meiderich – SG Duisburg-Süd 1:2 (0:1): Lös­ort: Steininger; Süd: Rausch, Sahin. (tiwi)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg