Bronze für Duisburger Rollkunstläuferin

Duisburg. Rimas Tarhuni vom TV Aldenrade erreichte beim Deutschland-Pokal in Freiburg den dritten Platz. Der Bundestrainer gratulierte per SMS.

Unter strengen Hygiene- und Sicherheitsregeln fand der diesjährige Deutschland-Pokal im Rollkunstlauf in Freiburg statt. An allen Turniertagen mussten sich die Sportlerinnen und Sportler im eigens dafür aufgebauten Testzentrum vor der Sporthalle auf Corona testen lassen. Für Rimas Tarhuni vom TV Aldenrade hat sich dieser Aufwand besonders gelohnt: Sie brachte eine Bronzemedaille mit.

Nach fast zwei Jahren ohne Wettkampf war die Nervosität groß bei den jungen Rollkunstläuferinnen. Am Ende konnte sich die zwölfjährige Rimas Tarhuni im Wettbewerb der Schüler B freuen. Paula Isselhorst belegte bei den Schülern A den siebten Platz auf ihrem ersten großen internationalen Wettbewerb. Trainerin Tabea Finke analysierte danach: „Rimas hat einfach schon etwas mehr Erfahrung auf der internationalen Bühne. Weder Kurzkür noch Kür-Programm waren perfekt. Trotzdem hat Rimas sich gut verkauft.“

Direkt nach den Küren meldete sich der Bundestrainer Luca Lalai aus Italien per SMS bei Tabea Finke: „Luca hat die Mädels von Italien aus im Livestream beobachtet. Er war trotz einiger Fehler und Unsicherheiten in den Pirouetten zufrieden mit unseren Mädels. Er hat uns bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

Sari Kocer startet für die RESG Walsum

Nun heißt es, fleißig weiter an den Kür-Programmen zu arbeiten. Mit acht Sportlerinnen stellt der TV Aldenrade mit Abstand die meisten Teilnehmerinnen im Team NRW auf den Deutschen Meisterschaften in Göttingen vom 3. bis zum 7. August. Cheftrainerin Katharina Peter freut sich auf interessante Wettbewerbe: „Ich bin sehr gespannt, wie sich unsere Sportler nach so langer Wettkampfpause verkaufen werden. Besonders unseren Neuzugängen aus Dinslaken und Bonn, Yasmina Görtz und Marina Konradi, drücke ich alle Daumen, dass sie die vielen neu gelernten Elemente auch abrufen können.“

Schon in dieser Woche startet Kirsten Oertel in der Pflicht-Meisterklasse auf der Pflicht-DM in Bremerhaven. Cheftrainerin Katharina Peter sagt dazu: „Die Meisterklasse ist ein sehr großes Feld, in dem es um die womöglich letzte Möglichkeit zur Qualifikation zu einer Weltmeisterschaft im Pflichtlaufen geht. Ich hoffe, Kirsten kann sich im guten Mittelfeld platzieren, das wäre schon ein großer Erfolg. Ich bedanke mich ausdrücklich bei der Weltmeistertrainerin Carola Wunder aus Bonn. Sie wird Kirsten auf der DM betreuen.“

Auch die RESG Walsum ist mit Sari Kocer (Laufklasse Schüler A) bei der Deutschen Meisterschaft in Bremerhaven vertreten. Isabell Wiethoff, die letztjährige Dritte in der Meisterklasse, fehlt verletzungsbedingt.

