Borussia Dortmund ist für den MSV Duisburg kein Traumlos

Duisburg. Der Drittligist muss in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Vizemeister ran. Ob Zuschauer dabei sein dürfen, ist nach wie vor offen.

Ist das jetzt ein Traumlos? Als am Sonntagabend im Rahmen der ARD-Sportschau die Partien der ersten Runde des DFB-Pokals gezogen wurden, holte Heike Ullrich, stellvertretende Generalsekretärin des Deutschen Fußball-Bundes den MSV Duisburg als 13. Team aus dem „Amateurtopf“. Augenblicke später fischte sie sich die nächste Kugel aus dem „Profitopf“ – darin enthalten: der deutsche Vizemeister Borussia Dortmund.

Unter normalen Umständen wäre dies ein Fußball-Feiertag in der Schauinsland-Reisen-Arena geworden. In Corona-Zeiten wird sich aber zeigen, welchen Gewinn der Drittligist durch das Duell mit den Westfalen erfahren wird. DFB-Präsident Fritz Keller, der die Kugeln nach der Ziehung öffnete, ließ nur verhaltene Hoffnung aufkommen, dass die Erstrundenspiele vor Zuschauern über die Bühne gehen können: „Die Pandemielage bestimmt alles. Die Gesundheit geht vor, am Ende müssen die Behörden und die Wissenschaftler entscheiden, was geht.“

Das letzte Pflichtspiel gegen den BVB gab’s am 2. Februar 2008: ein 3:3 in der hiesigen Arena. Das bisher einzige Aufeinandertreffen im DFB-Pokal entschied der MSV für sich: Am 30. April 1975 gelang durch ein 2:1 nach Verlängerung der Einzug ins Endspiel, das dann mit 0:1 gegen Eintracht Frankfurt verloren ging. (T. K.)