Böser Rückschlag für FSV Duisburg nach kleinem Höhenflug

Duisburg. Nach zuletzt zwei Siegen muss der FSV Duisburg in der Landesliga eine deutliche Niederlage bei der zuvor sieglosen SGE Bedburg-Hau hinnehmen.

Ob der FSV Duisburg jetzt wieder zurück auf dem Boden der Tatsachen sei? „Da war ich immer“, antwortet Julien Schneider, Trainer des Fußball-Landesligisten. Kein Zweifel, doch über einen Ausbau des jüngsten kleinen Höhenfluges von zwei Siegen in Folge hätte er sich bestimmt dennoch gefreut. Stattdessen gab es mit der 0:4 (0:0)-Niederlage bei der zuvor sieglosen SGE Bedburg-Hau einen bösen Rückschlag für den Oberliga-Absteiger.

„In der ersten Hälfte haben wir es eigentlich ganz gut gemacht“, fand Julien Schneider. Can Serdar und Burak Bayram verzeichneten Aluminium-Treffer, Chrysanth Mallek brachte die Kugel sogar im Tor unter. „Aber er schiebt dabei seinen Gegenspieler weg. Das kann man schon abpfeifen“, analysierte der FSV-Coach objektiv.

War die Halbzeitpause in der Vorwoche noch der Moment, in dem beim 1:0 gegen den SV Budberg die Wende zum spielerisch Besseren erfolgte, stellte sie für den FSV diesmal den negativen Knackpunkt dar. Nur drei Minuten nach Wiederbeginn traf Felix Beeker zur Führung für die Kreis Klever – „im dritten oder vierten Anlauf“, ärgerte sich Julien Schneider über die Nachlässigkeit seiner Defensive. Ein Aufbäumen blieb danach aus, stattdessen schraubten Jean Armand Assi (72.), Sezai Kezer (75.) und Oussama Toumzine in der Nachspielzeit das Ergebnis weiter nach oben.

FSV: Laroshi – Bayram, Bayrak, Alameddine, Kara Ali (52. Nkamanyi) – Cömert (46. Demircan), Zekjiri – Sahin (73. Cakmak), Serdar (73. Bukvasevic), Ogbonna (65. Markovic) – Mallek.

Tore: 1:0 Beeker (48.), 2:0 Assi (72.), 3:0 Kezer (75.), 4:0 Toumzine (90./+2). (T. K.)

