Dinslaken. Die HSG Hiesfeld/Aldenrade gewann das Derby in der Handball-Oberliga gegen den VfB Homberg mit 30:28. Für den VfB wird’s nun wieder enger.

Blutleere erste Hälfte: VfB Homberg verliert im Derby

HSG Hiesfeld/Aldenrade –

VfB Homberg 30:28 (18:12)

HSG: Blum (9), Pobric (6), Kirchner (5), Jurzik (4/3), Jüngling (2), Berner, Möller, Schwarz, Terhorst.

VfB: Wink (11/5), Rippelmeier (8), Adrian (3/1), Brockmann, Brunotte (je 2), Hochkeppel, Ulrichs.



Die gute Nachricht für alle Anhänger des VfB Homberg: „Roschi“ ist ein Teufelskerl. Nur viereinhalb Monate nach seiner schlimmen Achillessehnenverletzung feierte Jan Roschig am Samstagabend sein Comeback. Im Derby der Handball-Oberliga bei der HSG Hiesfeld/Aldenrade kam der 34-Jährige vornehmlich in der Abwehr zum Einsatz. „Geht schon. Ich habe keine Schmerzen mehr, also kann ich auch spielen“, meinte der Routinier nach einer Partie, die für seine Homberger ansonsten wenig Erfreuliches bereithielt.

Beim 28:30 (12:18) lieferte der VfB in der ersten Hälfte eine blutleere Vorstellung ab. Ohne Körpersprache und zunächst nur mit drei Auswechselspielern gaben die Gäste ein erschreckend schwaches Bild ab. Hiesfeld/Aldenrade genügte eine grundsolide Leistung, um die frühe Vier-Tore-Führung zu verteidigen und sich kurz vor der Pause auf 18:12 abzusetzen. „In der ersten Hälfte hat vieles gepasst, in der zweiten Hälfte hat sich unsere Fehlerquote extrem erhöht“, musste HSG-Trainer Harry Mohrhoff zusehen, wie seine Mannschaft es nach dem Wechsel mehrfach verpasste, den Sack zuzumachen.

Gebrauchter Tag für Adrian

Beim VfB übernahmen nun Andreas Wink und Joshua Rippelmeier Verantwortung. Weil auch Yannick Wächter ein paar Bälle parierte, kamen die Gäste wieder heran und hätten den Spielverlauf beinahe noch auf den Kopf gestellt. Linksaußen Noah Adrian, der eine starke Saison spielt, diesmal aber einen gebrauchten Tag erwischte, scheiterte 70 Sekunden vor dem Ende an Adrian Schnier. Im Gegenzug sorgte Kreisläufer Nedim Pobric mit dem 29:26 für die Entscheidung zugunsten der HSG, die im Abstiegskampf zwei ganz wichtige Punkte verbuchte. Großen Anteil daran hatten Linkshänder Lennart Blum, der mit elf Würfen neun Tore erzielte, und die Achse Kevin Kirchner/Nedim Pobric.

Noch sechs Punkte Vorsprung für den VfB

Und der VfB Homberg? Hat zwar noch sechs Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze, muss aber aufpassen, dass er nicht unten reinrutscht. Mit Mönchengladbach, Wuppertal und den Wölfen warten in den nächsten Wochen Hochkaräter. „Uns hat in der ersten Hälfte die nötige Einstellung gefehlt“, haderte Trainer Sascha Thomas: „Außerdem hatten wir erneut kaum Wechselmöglichkeiten.“

Beim Warmmachen war die Homberger Hälfte noch gut gefüllt. Doch der grippegeschwächte Tobias Reich, Torwart-Routinier Aaron Mertineit, Mohammad Abo Shokor und Fabio Hochkeppel verfolgten das Geschehen danach ebenso wie der an einer Fußverletzung kurierende Florian Rohde von der Tribüne aus. Abo Shokor und Hochkeppel, die nicht regelmäßig trainieren können, wurden in der Halbzeit nachgetragen. Abo Shokor blieb auf der Bank, Hochkeppel spielte kurz mit und warf ein Tor. „Wir müssen jetzt schleunigst den Schalter umlegen“, so Thomas: „Der Klassenerhalt ist kein Selbstläufer.“