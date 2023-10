Blicke richten sich beim ASV Duisburg schon aufs neue Jahr

Duisburg. Am 27. Januar startet die 39. Winterlaufserie. Das Meldeportal ist freigeschaltet. Bis zum 26. November wird eine geringere Startgebühr fällig.

Kaum ist der Sommer vorbei, richten sich die Blicke beim ASV Duisburg schon wieder auf den kalten Jahresanfang. Das Meldeportal für die kommende Winterlaufserie, die am 27. Januar 2024 in ihre 39. Auflage gehen wird, hat der Veranstalter auf seiner Webseite www.asv-winterlaufserie.de bereits freigeschaltet. Schnell zu sein, lohnt sich für die interessierten Teilnehmer dabei schon vor den drei Etappen der Lauftrilogie, die nach dem 27. Januar am 24. Februar sowie 23. März in Wedau über die Bühne gehen werden. Denn „Frühbucher“ profitieren von günstigeren Startgebühren.

Für Erwachsene, die an den Läufen der Kleinen Serie über 5000, 7500 und 10.000 Meter oder den Wettbewerben der Großen Serie über 10.000 und 15.000 Meter sowie dem Halbmarathon teilnehmen möchten, betragen die Startgebühren bei einer Meldung bis zum 26. November 60 Euro. Vom 27. November bis zum offiziellen Meldeschluss am 7. Januar werden 65 Euro fällig. Sollte das Teilnehmerlimit dann noch Nachmeldungen zulassen, sind 70 Euro zu zahlen. Jugendliche bis Jahrgang 2005 sind unabhängig vom Meldezeitpunkt für 38 Euro dabei.

Jugendserie weiter im Angebot

Auch bei der 39. Ausgabe hält der ASV an seiner Jugendserie fest, die an den Veranstaltungstagen vor den Läufen der Erwachsenen über 1000, 1500 und 2000 Meter in der kleinen (Jahrgänge 2013 bis 2017), sowie 2000, 3000 und 4000 Meter in der großen Jugendserie (Jahrgänge 2009 bis 2012) startet. Für 22 Euro sind die Nachwuchsläufer bis zum Meldeschluss bei allen drei Läufen dabei. Zudem können sich Schülerinnen und Schüler für acht Euro auch nur für den Schülerlauf anmelden, der am 24. Februar in die Wettbewerbe der Jugendserie über 1500 und 3000 Meter integriert ist.

Wer nicht in Wedau starten kann, aber dennoch an der Wertung der Winterlaufserie teilnehmen möchte, hat erneut die Möglichkeit, sich für die virtuelle Ausgabe der Serie anzumelden. Jeweils eine Woche nach den Starts der realen Serie in Wedau absolvieren die Teilnehmer die Etappen-Distanzen dabei individuell auf selbstbestimmten Strecken und übermitteln anschließend ihre selbst ermittelten Zeiten an den ASV. Die Meldegebühren betragen hierbei 24,50 Euro für Erwachsene und 16,50 Euro für Jugendliche. Die Teilnahme an der kleinen Serie ist ab Jahrgang 2012, an der großen Serie ab Jahrgang 2008 möglich. Kinder, die bei der virtuellen Jugendserie starten möchten, sind für 12,50 Euro dabei.

Dabei gilt zu beachten, dass eine Meldung für die virtuelle Serie nicht zum Start bei den realen Ausgaben in Wedau berechtigt. Wer jedoch für die reale Serie gemeldet hat, einen Start in Wedau aber mal nicht wahrnehmen können sollte, kann den Lauf individuell nachholen und somit in der virtuellen Wertung weitergeführt werden. Die übrigen Starts in Wedau sind dann weiterhin möglich, wobei die dort erzielten Zeiten dann in der virtuellen Serie gewertet würden.

