Duisburg. Stefan Janßen möchte mit dem VfB Homberg den nächsten Coup schaffen – den Klassenerhalt in der Regionalliga. Dafür fordert er einfachen Fußball.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bis zum Dach strecken: VfB Homberg will nächsten Coup landen

Das vergangene Jahr zu überbieten, wird ein schwieriges Unterfangen für die Fußballer des VfB Homberg werden. Nach der sensationellen Meistersaison in der Oberliga und dem damit verbundenen Eintrag in die Geschichtsbücher durch den Aufstieg in die Regionalliga haben die Gelb-Schwarzen dennoch eine Chance, auch im Jahr 2020 Geschichte zu schreiben. Der Klassenerhalt in der vierthöchsten Spielklasse wäre wohl als noch größerer Erfolg zu werten. Dieses Ziel ist für Stefan Janßen, auch nach 21 Spieltagen in der Premierensaison kein unrealistisches. „Aber dafür werden wir uns bis zum Dach strecken müssen“, stellt der Coach klar .

Mit Blick auf das bislang Geleistete macht der Trainer auch gleich deutlich: „15 Punkte sind viel zu wenige“, so Janßen, „wer die Spiele verfolgt hat, weiß, dass es mindestens sieben, wenn nicht neun Punkte mehr hätten sein müssen. Der Ausbeute hinken wir hinterher.“

In Schlagdistanz zum rettenden Ufer

Das Positive an der Ausbeute allerdings ist, dass sie noch immer dazu reicht, um in Schlagdistanz zum rettenden Ufer zu bleiben. Zwei Punkte fehlen zum womöglich rettenden Rang 15, fünf Zähler trennen den VfB vom sicheren Nichtabstiegsplatz 14. Diese Konstellation macht auch Janßen einerseits an der Ausgeglichenheit der Liga aus, in der es Woche für Woche immer wieder aufs neue Überraschungen gab. Andererseits hätten auch die anderen Teams im Tabellenkeller „mit ähnlichen Bedingungen und Voraussetzungen zu kämpfen“ wie der Amateurklub aus Homberg, sagt der Coach. Und er geht auch davon aus, dass mindestens drei der Kellerkinder aus Bergisch Gladbach, Homberg, Haltern, Lippstadt und Wuppertal am Ende den Abstieg in Kauf werden nehmen müssen.

Dass sein Team auf Platz 16 mittendrin im Abstiegskampf steckt, kommt nicht unerwartet, wäre für Janßen aber vermeidbar gewesen. Die Heimniederlagen gegen den Wuppertaler SV (1:3), den TuS Haltern (3:4) und die U 23 von Fortuna Düsseldorf (2:4) liegen dem Trainer noch heute schwer im Magen. „Gegen Wuppertal haben wir eine Vielzahl von Chancen vergeben und gegen Haltern bei gefühlten 45 Grad eine 3:1-Führung nicht über die Runden gebracht“, wurmen den Coach diese vergebenen sechs Punkte besonders. Dass sein Team gegen Düsseldorf in 55-minütiger Überzahl beim Stand von 1:1 auf die Verliererstraße geriet, stimmt ihn da nicht fröhlicher.

Hartes Brot in den ersten Monaten

Ohnehin waren die ersten Monate ein hartes Brot für den Aufsteiger. Die „rabenschwarze Serie“ von zwölf Spielen ohne Sieg nach dem 1:0-Auftakt in Bergisch Gladbach war „eine ganz bittere Zeit für uns“, blickt Janßen zurück. Fast in jedem dieser Spiele zeigte sich sein Team über weite Strecken auf Augenhöhe, „aber oft waren es Nuancen, die den Ausschlag gegeben haben“, sagt der Trainer. Bei manchen Niederlagen wie gegen die Reserveteams von Borussia Dortmund und Schalke 04 sorgte auch fehlende Effektivität vor dem Tor dafür, „dass der Spielverlauf nicht in die andere Richtung gekippt ist“, so Janßen. Vor allem aber macht der Trainer ein anderes Manko für die lange Lehrgeldphase aus. „Wir haben häufig zu naiv verteidigt, waren zu naiv in den Zweikämpfen. Da hat uns die Abgezocktheit gefehlt und die Erfahrung unserer Gegner das Genick gebrochen.“

Erfahrungen sind nun gemacht

Doch genau da kann der Trainer nun den Aufwärtshebel ansetzen. „Abgesehen von Koray Kacinoglu und Robin Urban war diese Liga für jeden unserer Spieler Neuland. Das atemberaubende Tempo, die Härte der Zweikämpfe, die Körpergröße und Qualität der Gegner, die Stadien und die Atmosphäre, all diese Faktoren sind auf uns eingeprasselt“, zählt der Coach auf. „Dass wir uns daran gewöhnen müssen, war klar. Aber diese Erfahrungen haben wir nun gemacht und nehmen sie mit in die Restrunde. Und auch in Sachen Abgezocktheit haben die Jungs einiges dazu gelernt.“

So ging dem Trainer fast schon das Herz auf, als sich sein Kapitän Dennis Wibbe für ein taktisches Foul die gelbe Karte abholte. „In der Oberliga konnten wir noch hinterherrennen wenn wir ausgespielt wurden. Jetzt musst du den Gegner auch einfach mal halten oder auflaufen lassen“, nennt Janßen Beispiele für das mitentscheidende Umdenken, das in den Köpfen seiner Spiele stattfinden musste. „Da hat sich dann auch oft der liebe Charakter der Truppe gezeigt“, so Janßen, „aber in dieser Liga müssen sie einfach auch mal Saukerle sein, um bestehen zu können.“

Das haben seine Kicker verinnerlicht, ohne sich – frei von jedem Platzverweis – in Sachen Fairness etwas vorwerfen lassen zu müssen.

Mut und Lust mehr

Diese Entwicklung zahlte sich dann auch bereits zum Ende des vergangenen Jahres aus. „Die letzte Zeit hat richtig Mut und Lust auf mehr gemacht“, sind neun Punkte aus sechs Spielen eine Ausbeute nach Janßens Geschmack. Mit den Siegen gegen den SC Verl und Rot-Weiß Essen habe sein Team „gegen übermächtige Gegner Sensationelles vollbracht und wieder ein Stück Geschichte in den Vereinsbüchern geschrieben“, sagt der Coach. „Diese Erlebnisse nimmt uns keiner mehr.“

Doch dabei allein soll es nicht bleiben. Nach den erfolgten Fortschritten soll aus „mithalten“ in der am 25. Januar beginnenden Restrunde „punkten“ werden. Die ursprünglich von ihm angesetzten 44 Punkte hält Janßen nach dem Verlauf der Hinrunde und dem Rückzug der SG Wattenscheid 09 nicht mehr für notwendig – zumal auch hinter dem Verbleib der finanziell angeschlagenen Klubs aus Lotte und Wuppertal noch ein großes Fragezeichen steht. „Wir sollten uns aber auch nicht darauf verlassen, dass 30 Punkte reichen“, möchte der Trainer in der Restrunde eine größere Ausbeute als im letzten Jahr einfahren.

Die Marschroute dafür hat er auch schon parat. „Wir müssen gegen keinen einzigen Gegner den Anspruch haben, das Spiel machen zu müssen“, stellt Janßen klar, weniger Wert auf spielerische Elemente als auf entscheidende Tugenden zu legen. „Es geht nur noch um Abstiegskampf, nur noch um Punkte. Wir müssen kämpfen wie die Teufel und einfachen Fußball spielen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg.“