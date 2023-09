Bielefeld ist diesmal kein Stolperstein für den MSV Duisburg

Yvonne Zielinski brachte den MSV früh in Führung.

Duisburg/Bielefeld. Im DFB-Pokal lässt Bundesligist MSV Duisburg bei Arminia Bielefeld nichts anbrennen. Der Trainer ist mit vielem zufrieden – nicht mit allem.

Diesmal war Bielefeld kein Stolperstein für die Fußballerinnen des MSV Duisburg. Vor vier Jahren kam für das Bundesliga-Team der Zebras in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei der Arminia nach Elfmeterschießen das frühe Aus, im aktuellen Wettbewerb bedeutete die Reise nach Ostwestfalen nun nicht die Endstation. Durch ein ganz souveränes 6:1 (3:0) hat der MSV das Achtelfinale erreicht.

„Ich bin mit vielen Dingen zufrieden, nicht mit allen. Aber es ist ja bekanntlich schwierig, mich zufriedenzustellen“, meinte Trainer Thomas Gerstner gut aufgelegt nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichterin Katrin Rafalski. Im Gegensatz zum Duell im Jahr 2019 schafften es die Gäste diesmal ganz schnell, den Weg durch die Bielefelder Defensive zu finden. Keine Minute war gespielt, als Yvonne Zielinski – diesmal ohne Kapitänsbinde, die stattdessen Vanessa Fürst trug – zum 1:0 traf. Die zweite neue Co-Kapitänin, Allie Hess, erhöhte nach 24 Minuten auf 2:0, ehe Julia Kappenberger für das Pausenergebnis sorgte.

Hess schnürt Doppelpack für den MSV Duisburg

Thomas Gerstner wechselte zur Pause zweimal, brachte Jelena Prvulovic für Yvonne Zielinski und Natalie Muth für Julia Kappenberger. „Wir haben ein wenig Tempo rausgenommen und gesagt, dass wir es jetzt locker runterspielen“, so der MSV-Coach. Der Plan funktionierte: Allie Hess machte schon vier Minuten nach Wiederbeginn alle eventuellen Bielefelder Hoffnungen auf eine spektakuläre Wende zunichte. Neu-Kapitänin Vanessa Fürst stellte auf 5:0 (79.), bevor den Hausherrinnen zwei Minuten später durch Jocelyn Hampel ihr Ehrentor gelang. Das fand Thomas Gerstner gar nicht so schlecht: „Dann haben wir in der Defensive wenigstens auch noch etwas zu analysieren. Ansonsten hatte Bielefeld gar keine Chancen.“ Die eingewechselte Samantha Jerabek setzte dann eine Minute vor dem Abpfiff den Schlusspunkt.

Das Achtelfinale ist für den 25. und 26. November angesetzt. Mit einem anderen Bundesligisten kann es der MSV dann schon nicht mehr zu tun bekommen: Aufsteiger 1. FC Nürnberg scheiterte mit 0:1 beim Zweitligisten FC Carl Zeiss Jena. Ansonsten haben aus dem Oberhaus bislang der 1. FC Köln, die SGS Essen, die TSG 1899 Hoffenheim und der SV Werder Bremen die zweite Runde erfolgreich überstanden.

MSV: Mahmutovic – Henriksen, Flach, Fürst, Bathmann (59. Parcell) – Freutel, Hess (59. Jerabek), Günster, Zielinski (46. Prvulovic) – Halverkamps (69. Cin), Kappenberger (46. Muth).

