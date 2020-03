Während einige andere Sportarten in der Coronakrise den Saisonabbruch noch scheuen, hat der Westdeutsche Basketball-Verband Nägel mit Köpfen gemacht und die Saison vier Spieltage vor dem regulären Abschluss für beendet erklärt – und nicht nur das: Der WBV wartet bereits mit einer Lösung für die Spielzeit 2020/21 auf. Die aktuellen Tabellen zum Abbruchzeitpunkt 12. März 2020 gelten als Abschlusstabellen. Die Meister steigen auf und die Teams auf Abstiegsplätzen müssen runter – mit einer Besonderheit: Wer rechnerisch noch die Chance gehabt hätte, entweder aufzusteigen oder die Klasse zu halten, kann eine Wildcard für die entsprechende Liga beantragen. „Das werden wir sowohl für die Herren als auch die Damen beantragen“, sagt Patrick Grabow, Vorstandsmitglied des Oberligisten BG Duisburg-West.

Einziger Sieg am ersten Spieltag

Das hieße: Die Herren würden die Oberliga trotz des letzten Platzes halten können – und den Damen gelänge der Aufstieg in die Regionalliga. Für die Herren war das letztlich Maßarbeit. Am ersten Spieltag glückte der Spielgemeinschaft aus Rumelner TV, Homberger TV und VfL Rheinhausen ein 54:52-Sieg über den SV Alte Freunde Düsseldorf, was aber bis zum vorzeitigen Saisonende der einzige Erfolg blieb. „Rein rechnerisch könnten wir an den letzten vier Spieltagen noch mit der BG Shots Kaarst-Büttgen gleichziehen und durch einen Sieg am letzten Spieltag den direkten Vergleich gewinnen“, so Grabow. „Daher dürfen wir die Wildcard beantragen.“

Bei einem regulären Saisonende wäre dieses Unterfangen wohl eher nicht gelungen. „Wir wollen unserer jungen Mannschaft aber diese Chance geben“, sagt Grabow. „Wir haben einen massiven Umbruch hinter uns. Zum Team gehören nur ganz wenige Seniorenspieler – der Rest sind Jungs aus unserer U 20 und U 18. Letztere ist zudem in ihrer Altersklasse Oberliga-Meister geworden.“ Die BG West sieht eine Aufwärtsentwicklung im Team: „Zwar gab es auch Klatschen, aber eben auch knappe Niederlagen. Viele Jungs haben zudem noch parallel in der zweiten Mannschaft gespielt.“ Trainer Predrag Radanovic kam vor der Saison vom Regionalliga-Aufsteiger BSV Wulfen.

Die Damen der BG West: Hinten von links: Trainer Christian Benten, Denise Kullmann, Saskia Zarges, Nina Haverkamp, Nicole Melssen, Nicole Eggert, Berit Hayck. Vorne von links: Ursula Berrischen, Louisa Minhorst, Selin Yilmaz, Laura Stolz, Nina Lohmann, Franziska Schacht. Foto: BG Duisburg-West

Vom anderen Ende der Tabelle betrachten die Damen der BG West das Oberliga-Geschehen. Hier ist die BG Bonn Meister und Regionalliga-Aufsteiger – die Duisburgerinnen stehen aber punktgleich (mit einem Spiel mehr) auf Rang zwei. Dahinter folgen mit einem beziehungsweise zwei Punkten Abstand die Capitol Bascats Düsseldorf II und der Hürther BC, die allesamt eine Wildcard beantragen dürfen.

Ziel der BG West war, Meister zu werden

„Wir waren in der vergangenen Saison bereits Zweiter. Daher war uns klar, dass wir oben mitspielen und das Ziel, Meister zu werden, ausgeben können“, sagt Grabow über das Team von Trainer Christian Benten. „Wir haben das Gespräch mit der Mannschaft gesucht um herauszufinden, wer im kommenden Jahr auch in der Regionalliga weiter dabei wäre“, so Grabow. „Unser Ziel war die Regionalliga und das wollen wir unseren jungen Spielerinnen nun auch bieten. Die meisten von ihnen sind Anfang 20.“

In 17 absolvierten Saisonspielen ging die BG West 13 Mal als Sieger vom Platz – genauso oft wie Meister BG Bonn, der aber einmal weniger auf der Platte stand. Mit 1180 Punkten sind die Duisburgerinnen zudem das offensiv erfolgreichste Team der Liga. Ligakonkurrent Basket Duisburg hat die Oberliga als Zehnter übrigens gehalten.

Bis zum 6. Mai können die Vereine nun ihre Wildcard-Anträge beim WBV einreichen. Danach werden die Ligen vorläufig eingeteilt. Grabow: „Bis zum 31. Mai könnte man noch verzichten und würde dann in der darunter angesiedelten Liga an den Start gehen.“