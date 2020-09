Basketball BG Duisburg-West gewinnt zweites Spiel in der Summer League

Duisburg. Gegen die TSG Solingen Sharks gewann der Regionalligist BG Duisburg-West. Doch der Coach war mit der Leistung nicht zufrieden.

Die Regionalliga-Basketballerinnen der BG Duisburg-West haben auch ihr zweites Spiel in der Summer League gewonnen. Gegen den Landesligisten TSG Solingen Sharks gab es einen deutlichen 76:26 (20:4, 19:8, 24:4, 13:10)-Erfolg. Dennoch war Trainer Christopher Wahrburg mit dem Auftritt seines Teams gegen einen zwei Klassen tiefer spielenden Gegner nicht zufrieden. „Wir haben leider kein gutes Spiel gemacht. Im Angriff haben wir nach einer eigentlich guten Woche die Struktur vermissen lassen und viele Grundlagen nicht richtig gemacht. Vor allem die Wurfauswahl und die Wurfquoten waren nicht gut“, kritisierte der Coach. „Wir haben gesehen, an welchen Stellen es noch hapert.“ Am Donnerstag (20.15 Uhr) geht es zum Bezirksligisten SuS Dinslaken 09.

Punkte: Schacht, Kerz (je 12), Melssen (10), Joosten (8), Derißen, Führ, Kullmann, Zarges (je 6), Minhorst, Lohmann (je 3), Krakowski, Schüren-Hinkelmann (je 2).