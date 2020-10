Bf Duisburg 02gewinnen auchdas dritte Spiel

In der Pool-Billard-Oberliga besiegten die Bf Duisburg 02 das Team von Joker Kamp-Lintfort 6:2 und stehen damit auf dem vierten Platz.

Andreas Weber (9:4 gegen René Scholten im 9-Ball, 125:45/7 gegen Christoph Bendow im 14.1 endlos) und Thomas Engeßer (8:6 gegen Christoph Bendow im 10-Ball, 9:3 gegen Guido Gorisch im 9-Ball) erzielten jeweils zwei Siege. Außerdem waren Guido Vollmer (125:103/15 gegen Thomas Schröder im 14.1 endlos) und Andreas Moses (8:6 gegen Thomas Schröder im 10-Ball) erfolgreich. Niederlagen verbuchten Andreas Moses (0:7 gegen Guido Gorisch im 8-Ball) und Guido Vollmer (5:7 im 8-Ball gegen René Scholten).

In der Landesliga verbuchte die vierte Mannschaft der Bf Duisburg 02 mit dem 5:3 beim 1. PBC Neuwerk VII den dritten Sieg im dritten Spiel und steht an der Spitze. Björn Kowalewski, Frank Wellers (je 2) und Günther Behrendt waren erfolgreich. Die „Fünfte“ der Bf 02 unterlag dem PBC Kamp-Lintfort 1988 2:6. Robin Mühleib und Daniel Smolinski punkteten. Die Nachläufer Hochheide verloren gegen die BSF Goch II 3:5. Steve Kolodzey, Meik Oh und Frank Matschulat waren erfolgreich.

In der 1. Dreiband-Landesliga trennte sich der BC Neumühl 63 4:4 von der BG Rot-Weiß Krefeld II. Ralf Stern und Jochen Scheurenberg brachten ihre Partien durch.

In der Mehrkampf-Verbandsliga (kleiner Tisch) spielte der MBC Duisburg 4:4 bei der SV 08/29 Friedrichsfeld und steht auf Rang zwei. Harry Disselen (Freie Partie) und Murat Topal (Cadre 52/2) waren für die Meidericher erfolgreich.