Bewegung und Spaß für Kinder in den Ferien

Duisburg/Oberhausen. Das „Kinderparadies Dojo“ will Kinder an Sport und Bewegung heranführen – und das Ganze mit Spaß garnieren. Die Macher suchen noch Vereine.

Kim Samontes Augen strahlen, wenn sie von Dingen berichtet, die sie begeistern. Das ist der Fall, wenn sie vom Kampfsport berichtet, wo sie in der gleichnamigen Kampfkunstschule in Wanheim eine erfolgreiche Trainerin, dort Sifu genannt, ist. Aber dieses Strahlen ist auch da, wenn sie von ihrem aktuellen Projekt berichtet: dem „Kinderparadies Dojo“. Die erste Auflage davon gab es am 18. Juni im Centro Oberhausen, genauer gesagt am Centro Beach. „Es ist unglaublich, wie sich die Kinder gefreut haben“, sagt Samonte. Nun gibt es eine Neuauflage am 30. Juli bis zum 3. August – und Sport spielt dabei erneut eine große Rolle.

Das verwundert kaum, den einer der Mitorganisatoren neben Tolga Aydemir ist Damiano Schirru, der in der Region als Fußballer bekannt ist, einst unter anderem für TuRa 88 Duisburg und Hamborn 07 spielte – und aktuell für den BV Osterfeld in der Kreisliga A dem Ball hinterherjagt. Das Angebot im Centro richtet sich erneut an Kinder, „die wir in Bewegung bringen wollen“, so Samonte. „Die Kids sollen aber auch Spaß haben.“ Dafür sorgen beispielsweise Maskottchen und Comic-Figuren, die an den verschiedenen Tagen zu Gast sein werden. „Es ist unglaublich, wie sehr Kinder diese Figuren lieben“, freut sich Samonte. Es soll aber eben auch um Sport gehen. So werden beispielsweise einige Kampfkunstschulen ihren Sport präsentieren. Doch auch der Football-Verein Duisburg Vikings wird vor Ort sein. Ebenfalls ein Renner beim ersten Versuch im Juni: Tanzschulen! „Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut ankommt.“

Weitere Sportarten und Vereine gesucht

„Wir suchen aber noch weitere Sportarten und Vereine, die sich an den fünf Tagen präsentieren wollen“, sagt Schirru. „Jeder kann sich bei uns melden.“ Dafür ist der Mail-Kontakt (info@kinderparadies-dojo.de) am besten geeignet. „Für die Kinder ist das während der fünf Tage eine tolle Sache und die Vereine finden vielleicht neue Mitglieder“, so Samonte.

An den fünf Tagen ist von 11 bis 19 Uhr etwas los. Im Vorverkauf kostet der Eintritt für Erwachsene sechs Euro, für Kinder neun Euro. Ein Wochenticket gibt es für 20 Euro für Erwachsene und 25 Euro für Kinder. An der Tageskasse werden die Tickets etwas teurer sein. Der Zulauf beim ersten Mal war so groß, dass das Angebot nun auf fünf Tage ausgeweitet worden ist. Das Programm, das sich in den nächsten Tagen und Wochen noch entwickeln wird, kann über die Sozialen Medien gefunden werden, dazu einfach bei Facebook oder Instagram nach „Kinderparadies Dojo“ suchen. (the)

