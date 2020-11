„Beweg.dich@Home“ des SSB Duisburg geht in zweite Staffel

Duisburg. Auch im zweiten Lockdown möchte der Stadtsportbund Duisburg mit dem Angebot „Beweg.dich@Home“ zur Fitness beitragen. Das Format ist beliebt.

Beweg.dich@Home war eine Erfolgsserie im Frühjahr – dennoch hätten sich die Macher diese „zweite Staffel“ gerne erspart. Doch auch im November-Lockdown bietet der Stadtsportbund zusammen mit der Novitas BKK das Online-Trainingsprogramm an, dass erneut live über Sportdeutschland.tv oder im Portal der Novitas BKK unter novitas-bkk.de/beweg-dich-at-home zu sehen sein wird.

Zum Ziel der Heimtrainings sagt Programmchef Peter Serfort: „Wir wollen möglichst viele Menschen dazu animieren, zu Hause Sport zu machen und sich mit ihrer Gesundheit zu beschäftigen. Trotz Covid-19 und den eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten schaffen die Live-Bewegungsangebote Gemeinsamkeit. Das motiviert zusätzlich, sich die 45 Minuten für das eigene Wohlbefinden zu gönnen. Bei Office.fit@Home reichen sogar 15 bis 20 Minuten in der Mittagspause.“

Aufwendige Produktion

Erfahrene Fitnesstrainerinnen zeigen die Übungen. Die aufwendige Produktion des Livestreams macht das Wohnzimmer zum privaten Sportstudio. Der Montag zum Beispiel gehört Bettina Twardy mit ihren sanften Trainings für Best Ager. Dienstags und donnerstags gehen Louisa Schüttke und Dana Ammann mit ihrem Fitness-Stream online. Am Mittwoch können die Heimsportlerinnen und Heimsportler mit Conny Zarth ganzheitlich für ihre Gesundheit aktiv werden, und zwar buchstäblich von Kopf bis Fuß. Zum Wochenausklang bietet Conny Zarth am Freitag zudem Entspannungsübungen von Yoga bis Tai-Chi an.

Darüber hinaus wird es kleinere Fitness-Happen geben: Office.fit@Home zeigt, wie Pausen im Homeoffice aktiv genutzt werden können. Kids.fit@home schult spielerisch die Beweglichkeit von Mädchen und Jungen im Grundschul-Alter. „Gerade jetzt im November, da Sportvereine die Trainings aussetzen müssen, ist uns das sehr wichtig“, betont Serfort. Nach dem Erfolg der Reihe während des Corona-Lockdowns im Frühjahr will der SSB auch während der zweiten Stay@home-Phase Duisburg fit und beweglich halten. Serfort: „Wir hatten bis zum Sommer eine eigene Fangemeinde für unser Programm gewonnen. Was uns ebenfalls gut getan hat: Die Trainings für Zuhause wurden auch nachdem die Sportstätten wieder öffnen konnten, weiterhin regelmäßig abgerufen.“

Das Programm der ersten Woche (ab 9. November 2020):

Montag (16.30 bis 17.15 Uhr): Best.Ager@home mit Bettina Twardy: Hier geht es um Pilates, ein ganzheitliches Körpertraining. Als Materialien werden eine Matte (Decke) und ein Handtuch benötigt.

Dienstag (16.30 bis 17.15 Uhr): Tabata@home mit Louisa Schüttke: Tabata ist ein hochintensives Intervalltraining, dessen Grundlage die Kombination von Kraft- und Cardiotraining bildet. Materialien werden nicht benötigt.

Mittwoch (16.30 bis 17.15 Uhr): Gesundheit@home mit Conny Zarth: Hier geht es um die Füße und einen gesunden Stand. Für das Training ist ein kleiner Ball nötig.

Donnerstag (16.30 bis 17.15 Uhr): Rückenfit@home mit Louisa Schüttke: Mit einer Decke ausgerüstet geht es um funktionelle Übungsfolgen.

Freitag (16.30 bis 17.15 Uhr): Entspann.dich@home mit Conny Zarth richtet sich an alle ab 50. Ziel: Aktivieren und Entspannen.