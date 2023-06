Besondere Regatta: Stück Polynesiens im Süden Frankreichs

Duisburg. Vier Duisburger Kanusportler nahmen an der Regatta Vendée Va’a teil. Das Rennen führt durch den Hafen von Les Sables d’Olonne auf den Atlantik.

Die „Vendée Va’a“ in Les Sables d’Olonne im Süden Frankreichs ist ein ganz besonderes Kanurennen. Um die dreitägige Regatta herum erwacht in Les Sables d’Olonne ein polynesisches Dorf, in dem die Kultur und Fertigkeiten Polynesiens nähergebracht werden. So bietet sich die Gelegenheit dabei zuzusehen, wie Tikis aus Holz geschnitzt oder Ukulelen angefertigt werden, auf der Bühne inmitten des Dorfes werden traditionelle Tänze aufgeführt und Konzerte gespielt. Einzigartig in Europa und das Highlight stellt das dreitägige Va’a-Rennen mit jährlich über 250 Paddlern aus der ganzen Welt dar – darunter mit Shell Va’a die besten Paddler der Welt.

Nachdem die neuen Boote innerhalb einer traditionellen Zeremonie getauft und damit auf die bevorstehenden Rennen vorbereitet wurden, wurde die Regatta offiziell mit einer Parade aller 27 Teams – mit erstmals sieben Frauenteams – zu polynesischen Rhythmen quer durch die Stadt eröffnet.

50.000 Besucher verfolgen das Spektakel

Dabei stellte sich jedes Team in einem Kurzinterview auf der großen Bühne im polynesischen Dorf vor. Zum ersten Mal traten dabei mit Maui Vahine, Moana Manu Nui und den Allstar Team Germany drei Teams aus Deutschland an, worunter die vier Duisburger Sportler Jamie Lee Schaare, Michiko Schaare, Torben Kuhlmann und Thomas Eilert zu finden waren.

Vor insgesamt 50.000 Besuchern stellten sich die Paddler der Herausforderung Vendée Va’a. Dabei wurde jedes Rennen traditionell mit einem Gebet begonnen, gefolgt von einem gemeinsamen Haka – dem traditionellen Kriegstanz. Auf das Startsignal wartend lagen die Boote nah am Strand bereit, fünf der Paddler sind dabei in Position, bereit jeden Augenblick loszupaddeln, während das sechste Teammitglied an der Startlinie rund 100 Meter entfernt am Strand steht und das Rennen mit einem Sprint beginnt.

So verliefen die Rennen

Am ersten Renntag der Vendée Va’a bewältigten die Frauenteams 15 Kilometer auf dem Atlantischen Ozean, die Männerteams haben sich über eine Strecke von 46 Kilometer gemessen – Tag zwei bot für alle Teams mit 26 Kilometern die gleiche Distanz, das besondere an der Strecke stellte die Route durch den Hafen dar, denn auf den Mauern links und rechts der Einfahrt in den Hafen standen tausende Zuschauer, die das Rennen verfolgten und die Sportler anfeuerten. Nach einem U-Turn führte die Route dabei wieder aus dem Hafen heraus auf das offene Meer.

Am dritten Tag folgte für die Frauenteams ein weiterer Kurs von 15 Kilometern und für die Männerteams 56 Kilometer, hier stellten Wind und hohe Wellen eine besondere Herausforderung dar. Beendet wurde jedes Rennen so wie es begann – einer der Paddler hat die Aufgabe am Strand aus dem Kanu zu springen und zur Ziellinie zu sprinten, erst dann wird die Zeit gestoppt. Dabei blickt das Team Mauhi Vahine mit Jamie Lee und Michiko Schaare auf eine Gesamtzeit von 6:10:43 Stunden zurück, Torben Kuhlmann hat mit Moana Manu Nui 11:47:38 gebraucht und Thomas Eilert mit dem Allstar Team Germany 12:18:00.

