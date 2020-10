Bergheimer halten trotz weißer Weste den Ball flach

Duisburg. Der VfL Rheinhausen hat in der linksrheinischen Kreisliga A einen starken Start hingelegt. An den Ambitionen ändert das aber nichts.

Beim VfL Rheinhausen bleiben sie auf dem Boden. „Höhenflug? Welcher Höhenflug?“, fragt Jürgen Römer, Abteilungsleiter des Fußball-A-Kreisligisten. Ebenso hält sein Sohn Mike, der als Trainer mit seinem Team momentan die höchste Spielklasse des Kreises Moers anführt, die Kugel flach: „Es wird auch wieder drei, vier Niederlagen am Stück geben.“ Aktuell ist das allerdings ein Gefühl, das die Bergheimer Kicker nicht kennen. Sechs Spiele und sechs Siege weist die Tabelle für den früheren Landesligisten aus.

„Das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit“, räumt Mike Römer ein. Gleich am ersten Spieltag ging der VfL nämlich schon als Verlierer vom Platz, vom eigenen sogar. 1:3 hieß es nach 90 Minuten gegen die DJK Lintfort. Dass dieses Ergebnis so nicht in der Statistik auftaucht, liegt daran, dass die Gäste einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt hatten und die Partie am grünen Tisch mit 2:0 für Rheinhausen gewertet wurde. Aber noch bevor dies passierte, stellte Mike Römer etwas viel Wichtigeres fest: „Beim ersten Training nach dieser Niederlage hatten wir 22 Leute auf dem Platz. Das hat mir gezeigt, dass die Jungs wirklich wollen.“

VfL-Trainer Mike Römer bleibt am Boden. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Die Einsatzbereitschaft ist das, was der frühere Torhüter, im August 30 Jahre alt geworden, als herausragendes Merkmal seiner Schützlinge festhält: „Wir haben keine Stars, keine überragenden Einzelspieler. Aber die Tabelle spiegelt das wider, was wir bislang geleistet haben.“ Die Frage, ob daraus gleich Ambitionen entstehen könnten, sieben Jahre nach dem letztmaligen Gastspiel in der Bezirksliga wieder in diese Gefilde vorzustoßen, verneint der damals noch als Spieler für den VfL aktive Coach: „Unser Ziel ist es, Platz zehn nach der Hinrunde zu erreichen und damit in die Aufstiegsrunde einzuziehen. Und da wollen wir dann möglichst viel Spaß haben.“

Es steht eine „richtige VfL-Mannschaft“ auf dem Platz

Den bereitet ihm seine Truppe schon jetzt. Vor der Saison hatte es nicht viel Bewegung im Kader gegeben; allerdings verabschiedeten sich mit Maximilian Paleka und Calvin Lassotta zwei Akteure zu Bezirksliga-Aufsteiger ESV Hohenbudberg. Dafür kamen Cagri Düven vom DFV 08, Kevin Kroggel vom TuS Borth und Nikola Karanovic vom Nachbarn FC Rumeln-Kaldenhausen, der allerdings verletzungsbedingt bislang kaum mitwirken konnte. Mike Römer und seine beiden Assistenten Andreas Löser und Michael Notz hören seitdem viele zufriedene Kommentare von den Anhängern: „Die Leute sagen, dass da wieder eine richtige VfL-Mannschaft auf dem Platz steht.“ Die wird als Kapitän von Yannic Werner angeführt, den der Coach dann doch einmal hervorhebt: „Das ist ein Kapitän, wie ich ihn mir vorstelle, der die Jungs richtig pusht. Ein echter Leitwolf.“

Am Sonntag geht es um 15 Uhr für die Bergheimer mit dem Spiel beim TV Asberg weiter. Der siebte Sieg? Mike Römer hätte nichts dagegen, aber er weiß eben wie gesagt auch: „Es werden wieder Niederlagen kommen. Und dann wird sich zeigen, wie die Mannschaft damit umgeht.“