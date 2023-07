Handball Benefiz-Turnier in Gedenken an Urgestein Detlef Kunz

Duisburg. HSG Ve/Ru/Ka, OSC Rheinhausen, VfL Rheinhausen und VfB Homberg kommen zu einem Turnier für Detlef Kunz zusammen. Gespielt wird am 13. August.

Am Ende des Winters trug der Duisburger Handball tiefe Trauer. Detlef Kunz verstarb am 12. März völlig unerwartet im Alter von 62 Jahren. Die Anteilnahme war groß, vor allem bei den Vereinen im Westen der Stadt, denen Kunz eng verbunden war und bei denen er sich in vielfältiger Weise engagierte, einst als Aktiver, später als Trainer, Co-Trainer, Sportlicher Leiter und Betreuer. „Detlef, du hast dich wie kaum ein anderer für den Handball in Duisburg eingesetzt und kanntest keine Vereinsgrenzen“, brachte es die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen auf den Punkt.

Vier Vereine erinnern gemeinsam

In Erinnerung an Detlef Kunz hat Ve/Ru/Ka zusammen mit seinen Nachbarvereinen OSC Rheinhausen, VfL Rheinhausen und VfB Homberg den Kevin-Kunz-Cup ins Leben gerufen, der künftig immer am vorletzten Sonntag vor dem ersten regulären Saison-Wochenende ausgetragen werden soll. Premiere feiert das Benefiz-Turnier am 13. August in der Sporthalle an der Krefelder Straße. „Kevin“ war der Spitzname von Detlef Kunz.

Die vier Mannschaften treten im Modus „Jeder gegen jeden“ gegeneinander an. Zwischendrin treffen die männlichen E-Jugenden von OSC und VfL aufeinander. Zum Abschluss des Tages steigt das Kevin-Kunz-Allstar-Game mit vielen früheren Weggefährten des Verstorbenen. Der Eintritt ist frei. Die Erlöse des Tages kommen dem guten Zweck zugute. Ein Teil geht in die Jugendarbeit der beteiligten Vereine, der andere Teil an das „Brückenteam“ der Uniklinik Essen, das die ambulante Versorgung von an Krebs oder Leukämie erkrankten Kindern und Jugendlichen übernimmt. (kök)

Spielplan: 11.30 Uhr: Ve/Ru/Ka – VfL; 12.15 Uhr: VfB – OSC; 13 Uhr: E-Jugend: VfL – OSC; 13.45 Uhr: VfL – OSC; 14.30 Uhr: Ve/Ru/Ka – VfB; 15.15 Uhr: VfB – VfL; 16 Uhr: Ve/Ru/Ka – OSC; 17 Uhr: Kevin-Kunz-Allstar-Game.

