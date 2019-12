Beide Pokalträume der RESG Walsum sind schon geplatzt

Die ersten Endspielträume der RESG Walsum in dieser Saison sind geplatzt – laut und vernehmlich. Beide Bundesligateams mussten bereits zum Auftakt des deutschen Pokalwettbewerbs die Segel streichen: Die Frauen verloren ihr Achtelfinalspiel bei der IGR Remscheid mit 3:7 (2:4), die Männer unterlagen bei Germania Herringen mit 2:7 (1:2).

Zwei Tore: Silvia Romero. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

„Ich bin enttäuscht“, fasste Frauen-Trainer Thomas Drotboom seine Gefühle nach der Niederlage im Bergischen Land zusammen. Aus seiner Sicht wäre gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der Bundesliga durchaus mehr drin gewesen: „Aber wir haben mal wieder unnötige Fehler gemacht, die zu den Gegentoren gefühlt haben.“ Vor allem ärgerte ihn, dass nach dem 1:1-Ausgleich durch Silvia Romero (9.) gleich im Gegenzug der zweite Remscheider Treffer fiel. Zwar konnte die spanische Topspielerin in der 14. Minute erneut egalisieren, aber bis zur Pause zog die IGR dann auf 4:2 davon. Nach dem Wechsel gelang ihrer Schwester Anna nur noch das zwischenzeitliche 3:5 in der 44. Minute. „Wir hatten eine gute Phase, haben aber einfach zu wenige Tore geschossen“, lautete Drotbooms Fazit.

Sein Kollege bei den Männern, Christopher Nusch, durfte zunächst zufrieden mit dem Auftritt in Hamm sein: „Wir haben eine gute Halbzeit gespielt, es lief wie geplant.“ Miquel Vila schoss die Roten Teufel nach neun Minuten in Führung. Doch der RESG-Trainer war sich auch eines Umstands bewusst: „Gegen Herringen ist es schwer, zu Null zu spielen. Da muss nach vorne mehr passieren.“ Das gelang nicht, stattdessen schafften die Gastgeber bis zur Pause die Wende und kurz nach Wiederbeginn das 3:1. Zwar konnte Christopher Berg in der 30. Minute auf 2:3 verkürzen, doch nur zwei Minuten später stellte Kevin Karschau den alten Abstand wieder her. „Jemand wie ihn 50 Minuten kaltzustellen, ist fast unmöglich. Jeder Angriff lief über ihn, er hat das Tempo bestimmt. Wir haben das lange sehr gut gemacht, aber halt nicht lang genug“, resümierte Christopher Nusch. In der Schlussphase warf die RESG alles nach vorn und kassierte noch vier weitere Gegentore.

In der Liga geht es für beide Walsumer Teams am Samstag daheim gegen die IGR Remscheid weiter. Die Frauen spielen um 15.30 Uhr, die Männer um 18 Uhr.