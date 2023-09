Bei Schlendrian gibt es von FSV-Trainer Ayar kein Pardon

Duisburg. Der FSV Duisburg ist diesmal in der Favoritenrolle. Denn mit der SV Hönnepel-Niedermörmter kommt der punktlose Tabellenletzte der Landesliga.

Auch wenn der Saisonverlauf für den FSV Duisburg in der Fußball-Landesliga bisher insgesamt wenig zufriedenstellend war – die Rollenverteilung vor dem Spiel am Sonntag um 15.30 Uhr ist dennoch eindeutig: Mit der SV Hönnepel-Niedermörmter gastiert der punktlose Tabellenletzte an der Warbruckstraße.

Dass ein Sieg gegen die von Thomas Geist betreuten Kalkarer gerade in der aktuellen Situation Pflicht ist, hat FSV-Interimstrainer Erol Ayar bereits betont. Allerdings hat er seiner Mannschaft im Training auch klar gemacht, dass sie den bislang nur selten chancenlos gewesenen Ex-Oberligisten keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen soll und er schnell reagieren wird, wenn das trotzdem auf dem Platz erkennbar werden sollte: „Die Jungs wissen, dass ich da knallhart bin und es von mir kein Pardon gibt.“

In dieser Woche hat Ayar besonders an der Kondition der Mannschaft gearbeitet, am Freitag aber auch nochmal versucht, den Spaßfaktor mit einer Fußballtennis-Einheit zu erhöhen. Personell sieht es nach schwierigen Wochen wieder besser aus: Abwehrspieler Burak Bayram und Torhüter Adnan Laroshi sind ins Training zurückgekehrt, ebenso der noch gar nicht zum Einsatz gekommene Barkin Cömert. Fraglich ist der Einsatz von Can Serdar, für den zuletzt der vormalige A-Jugendliche Ilias El Moumen die Kapitänsbinde trug. (T. K.)

