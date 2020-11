Basketball-Saison wird wohl zur Rückrunde

Außerhalb der virtuellen Welt hätte dieses Treffen einen großen Raum gefüllt. Zum sechsten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie hatte der Westdeutsche Basketball-Verband zu einer digitalen Mitgliederkonferenz geladen. „Es waren 121 Vereine aus Nordrhein-Westfalen dabei“, berichtet WBV-Präsident Uwe Plonka. „Bei der fünften Konferenz waren es sogar 171.“ Dabei diskutieren Verband und Vereine online über mögliche Spielformate in der verbleibenden Saison.

Bevor der Verband an die Fragen eines Spielbetriebs in der Saison 2020/21 heranging, erkundigte sich Plonka nach den aktuellen Aktivitäten der Vereine. „Es gibt auf Clubebene zahlreiche Aktivitäten in digitaler Form. Das ist wirklich bemerkenswert“, sagt der WBV-Chef. „Wir haben unsere Vereine darüber informiert, dass der Landessportbund NRW solche Aktivitäten mit 300 Euro fördert.“

WBV unterstützt #trotzdemSPORT

Ohnehin unterstützt der WBV die Haltung des LSB in seiner Aktion #trotzdemSPORT, bei der es darum geht, Druck auf die Politik auszuüben, um den Vereinen eine Rückkehr in ihren Trainingsbetrieb zu ermöglichen. „Natürlich steht die Gesundheit im Vordergrund. Wir müssen dafür sorgen, dass die Krankenhäuser nicht überlastet sind“, so Plonka. „Ich habe aber den Eindruck, dass der Vereinssport im Diskurs der Politik gar nicht vorkommt. Es geht uns als WBV darum, uns bei der Politik Gehör zu verschaffen.“

Der WBV-Präsident sorgt sich darum, in einen Winterschlaf zu verfallen, „aus dem wir nicht mehr aufwachen“. So weiß er aus anderen Basketball-Landesverbänden von Mitgliederverlusten. „Bei uns ist das noch nicht der Fall. Einige Vereine haben sogar Mitglieder hinzu gewonnen.“ Er unterstreicht: „Sport ist mehr als nur ein Spiel. Es geht um die Vermittlung von Werten und die Aufrechterhaltung der Gesundheit. Sport hat eine gesellschaftliche Bedeutung, auch wenn es um Integration geht.“ Ab Montag wird es auf der WBV-Homepage (www.basketball.nrw) einen permanenten Link geben, mit allen Informationen für Vereine, die in der Corona-Zeit von Belang sind.

Spielzeit bis 30. Juni verlängert

Zuletzt war geplant, dass die Basketball-Saison weitgehend Mitte Januar beginnt. Die Spielzeit der 1. Herren-Regionalliga ist unterbrochen, die übrigen Regionalligen und die Ligen ab der Oberliga abwärts sind noch gar nicht gestartet. „Der Start Mitte Januar erscheint allerdings nicht mehr realistisch“, sagt Plonka. Da die Spielzeit bis zum 30. Juni verlängert worden ist, hofft der WBV-Chef darauf, eine Saison in Form einer Halbserie spielen zu können.

„Wenn wir nach Karneval starten können, wäre das möglich. Wir würden dann die Rückrunde absolvieren, weil die Vereine ihre Hallenzeiten entsprechend geplant haben.“ Denkbar ist auch, dass sich eine Play-off-Runde anschließt – vor allem dann, wenn die Ligen noch einmal in Gruppen aufgeteilt werden müssen. „Das ist denkbar, weil wir durch den vermehrten Aufstieg nach dem Abbruch der Saison 2019/20 bereits 14er- und 16er-Ligen haben“, so Plonka.

Wohl kein Abstieg

Auch diesmal ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Abstieg ausgesetzt wird. „Darüber werden wir im Präsidium entscheiden“, sagt Plonka. Auch ein Start deutlich später als Karneval ist noch denkbar. „Dann würden wir möglicherweise in eine Turnierform wechseln, was sich aber vornehmlich an die Regionalligen richten würde. Ob auch die Oberligen hinzukämen, ist noch unklar. Für die unteren Ligen würde das dann aber wohl nicht mehr greifen“, so Plonka, sodass dort, also mindestens in den Landesligen und abwärts, in diesem Fall der Ausfall der kompletten Saison anstünde.

Von einer Sache zeigte sich Plonka nach der digitalen Mitgliederkonferenz noch beeindruckt. „Es gibt eine große Solidarität unter den Vereinen. Dort unterstützt man sich gegenseitig“, freut sich Plonka.

Für die Regionalligen stehen in der nun anstehenden Woche noch weitere Online-Konferenzen an.