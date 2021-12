Basket Duisburg: schwache Leistung gegen das Schlusslicht

Duisburg. Landesligist Basket Duisburg hat gegen den Tabellenletzten viel Mühe. Die BG Duisburg-West ist nach einer Niederlage wieder erfolgreich.

In der Basketball-Landesliga gelang Basket Duisburg der vierte Sieg im fünften Saisonspiel. Viel mehr gab es an positiven Dingen gab es nach dem 80:74 (9:18, 25:19, 16:20, 30:17) über Schlusslicht VfL Merkur Kleve aber auch nicht zu sagen.

„Der Leistungsabfall aus dem letzten Spiel und den letzten Trainings hat sich fortgeführt“, kritisierte Trainer Marcel Kower. Seine Vermutung: Das Team hat das Duell mit dem nur zu siebt angereisten Letzten auf die leichte Schulter genommen. In der Halbzeitpause sprach er angesichts von fast 40 kassierten Punkten vor allem die Defensive an. Weder Mann- noch Zonendeckung funktionierten, auch offensiv lief wenig zusammen. Beim Stand von 76:65 schien das Spiel zwei Minuten vor Schluss dennoch entschieden zu sein, doch Kleve machte es mit einem 8:0-Lauf sogar noch einmal spannend.

Punkte: Vujanovic, Meskendahl (je 16), Malesevic (14), Schöter (12), Schlung (11), Vertlugov (7), Giesel, Türkeli (je 2).

Nach der 68:75-Niederlage in der Vorwoche beim Altenessener TV III hat sich die BG Duisburg-West in der Bezirksliga mit einem 75:69 (19:20, 15:22, 24:10, 17:17)-Sieg gegen den Kettwiger SV zurückgemeldet. In guter Besetzung brauchten die Duisburger einige Zeit, um ihren Rhythmus zu finden. So ging die BG West mit einem Acht-Punkte-Rückstand in die Halbzeitpause. „Danach haben wir deutlich bissiger und aggressiver verteidigt und wurden so auch in der Offensiv besser“, sagte Spielertrainer Christopher Wahrburg. „Zwei Minuten vor dem Ende haben wir mit 15 Punkten geführt. Wir haben es dann noch etwas schleifen lassen, was aber keine Auswirkungen mehr hatte.“ In der Tabelle steht die BG West auf Rang vier hinter den Sterkrade 69ers, dem Altenessener TV II und der Mülheimer TG. Weiter geht es am Sonntag (18 Uhr) bei den CroBaskets Essen.

Punkte: Steffes-Tun (17), Czehak (15), Gohlke, Sebastian Huskamp, Gerhards (je 8), Krein, Stephan Huskamp (je 7), Wahrburg (4), Grünberger (1). (T. K./the)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg