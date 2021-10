Bartosz Maslon gibt am Sonntag beim FSV Duisburg erstmals Kommandos an der Seitenlinie.

Duisburg. Bartoz Maslon steht am Sonntag beim FSV Duisburg erstmals als Trainer an der Seitenlinie. Der Pole nimmt einen frischen Wind wahr.

Bartosz Maslon ist heiß auf sein Debüt beim FSV Duisburg. „Ich kann es kaum erwarten, ich zähle schon die Tage“, sagte der neue Trainer des Fußball-Oberligisten FSV Duisburg am Freitag. Das Warten hat am Sonntag ein Ende. Um 15.30 Uhr trifft der FSV an der Warbruckstraße auf die SpVg Schonnebeck.

Maslon konnte an den ersten Tagen seiner neuen Tätigkeit gute Eindrücke sammeln. Der Nachfolger von Mo Isiktas verspürt eine Aufbruchstimmung an der Warbruckstraße. Maslon: „Es weht ein neuer Wind.“ Der ehemalige Wattenscheider hatte am Dienstag seine Arbeit beim FSV aufgenommen.

Der neue Coach führte in den letzten Tagen viele Einzelgespräche. Maslon will die Grundaufstellung der Mannschaft nicht radikal umkrempeln, ein paar Änderungen soll es aber dennoch geben. Auch hier greifen die klassischen Mechanismen, die mit einem Trainerwechsel einhergehen: Spieler, die zuletzt nur noch eine untergeordnete Rolle spielen, können sich nun Hoffnung machen, mehr Spielanteile zu erhalten.

Personelle Lage hat sich beim FSV Duisburg entspannt

Die personelle Lage hat sich beim FSV in den letzten Tagen merklich entspannt. Bis auf Stürmer Gökhan Lekesiz sind alle Spieler an Bord. Über den Gegner sieht sich der neue Trainer bestens vorbereitet. „Als Essener Jung’ kenne ich die“, schmunzelt der Pole. Schonnebeck blieb noch hinter den Erwartungen zurück. Bartosz Maslon sagt: „Die werden noch auf Kurs kommen – aber erst nach dem Spiel gegen uns.“

Die Spvg Schonnebeck, die in der Sommerpause mit einem 4:2-Testspielsieg gegen den Drittligisten MSV Duisburg für Furore gesorgt hatte, musste sich in den letzten beiden Partien jeweils mit einem Remis begnügen. Die Essener belegen derzeit den siebten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Rang eins beträgt aber nur zwei Punkte. Der FSV belegt in der 23-Liga mit fünf Zählern den 20. Rang. Zuletzt hatte der FSV 0:0 beim TV Jahn Hiesfeld gespielt.