Auswärtserfolge für DSV II und Preußen Duisburg

Der achte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A geht als kurios durch. Von 17 Spielen in beiden Gruppen konnten nur vier Partien ausgetragen werden. In Gruppe 1 wurden fünf der neun Spiele im Vorfeld abgesetzt, darunter das Auswärtsspiel des VfL Wedau, obwohl es in Mülheim stattfinden sollte. Beim Mülheimer FC 97 II gibt es Corona-Verdachtsfälle. In Gruppe 2 wurden gleich alle acht Partien abgesetzt. Nur die Partie zwischen RWS Lohberg und TV Jahn Hiesfeld II hätte steigen dürfen, doch auch das verhinderten Corona-Verdachtsfälle.

Fatihspor Mülheim – Duisburger SV 1900 II 0:1 (0:0): Durch einen Treffer von Aktürk kurz nach dem Wiederanpfiff haben die Wanheimerorter das Auswärtsspiel gewonnen. Die DSV-Reserve bleibt Tabellenführer.

Dümptener TV 85 – Preußen Duisburg 2:3 (1:3): Durch Tore von Juretzko, Scherwinski und Klug, dem zuvor ein Eigentor zum 0:1 unterlief, gewannen die Preußen das Aufsteigerduell. Damit schob sich Preußen in der Tabelle am spielfreien SV Duissern und 1. FC Mülheim vorbei auf Platz zwei.

Croatia Mülheim – Turnerschaft Rahm 2:0 (1:0): Obwohl Rahm in der Schlussphase nach einem Platzverweis gegen Croatia in Überzahl agierte, gelang der Ausgleich nicht mehr.

SV Raadt – FC Taxi 4:2 (0:2): Trotz 2:0-Führung setzte es am Ende eine Niederlage. Neumann und Philip Kosmell trafen für Taxi in der Anfangsphase des Spiels.