Duisburg. Die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen gewann in der Handball-Verbandsliga 29:22 gegen den SV Neukirchen.

Außer Peich hat Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen alles im Griff

HSG Ve/Ru/Ka –

SV Neukirchen 29:22 (13:9)

HSG: Nepicks (7), Szymanowicz (6/1), Gatza (5), Tobias Dickel (4), Philipp Dickel, Kox, Coß (je 2), Fenzel.



Philipp Peich konnten die Verbandsliga-Handballer der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen nicht ausschalten. Der Cheftorschütze des SV Neukirchen, der im Sommer zum Oberligisten TV Oppum wechselt, traf im Derby elf Mal. „Aber das haben wir bewusst in Kauf genommen. Dafür hatten wir ansonsten alles im Griff“, meinte HSG-Trainer Helmut Menzel nach dem 29:22 (13:9)-Heimsieg.

Nach ausgeglichenen Anfangsminuten gab Ve/Ru/Ka gegen den abstiegsgefährdeten Nachbarn klar den Takt vor und führte schon Mitte der ersten Hälfte erstmals mit vier Toren (9:5, 18.). „Wir haben eine sehr gute, stabile Deckung gestellt. Das war der Schlüssel zum Erfolg“, so Menzel, dessen Team sich gleich nach der Pause entscheidend absetzen konnte. Beim 19:10 (41.) waren die Kräfteverhältnisse geklärt, später führten die Rumelner sogar mit 23:12 (46.) und konnten es sich erlauben, die Zügel etwas schleifen zu lassen.

Aus der zweiten Mannschaft half Carsten Coß aus. Der langjährige Haupttorschütze der Rumelner sorgte in der Schlussphase für Aha-Momente, als er bei offener Manndeckung zwei Treffer erzielte. „Da hat er den Jungs mal gezeigt, wie es geht“, so Menzel. Weiter geht es für Ve/Ru/Ka am Samstag (19.30 Uhr) bei der HSG Oberhausen.