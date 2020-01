Ausfälle sind beim MSV Duisburg kein Grund zur Panik

Duisburg. Zwei Wochen sind es noch bis zu jenem Spiel, das aus Sicht der Fußballerinnen des MSV Duisburg bereits eine Menge entscheiden kann. Am Sonntag, 9. Februar, gastiert der 1. FC Köln zum Bundesliga-Nachholspiel in Homberg – und eine Niederlage im Duell mit dem punktgleichen, aber in der Tordifferenz minimal besser dastehenden Rheinländerinnen würde die Aussichten der Zebras im Abstiegskampf eminent verschlechtern. Umso wichtiger dürfte eine gute Vorbereitung auf diese wichtige Partie sein. Die Testphase wird an diesem Sonntag um 14 Uhr an der Mündelheimer Straße mit dem Spiel gegen den Tabellenzweiten der Regionalliga West, Borussia Bocholt, fortgesetzt.

Im Kader der Gäste, die am vergangenen Mittwoch eine 0:9-Niederlage gegen MSV-Bundesliga-Kontrahent SGS Essen kassiert haben, tauchen einige bekannte Namen aus früheren Duisburger Tagen auf – allen voran die frühere Kapitänin Vanessa Martini, die 2018 ihre Karriere bei den Zebras prinzipiell beendet hatte, nun aber noch einmal in Bocholt aushilft. Zusammen mit Ana-Cristina Oliveira Leite gewann sie 2009 im FCR-Trikot den DFB-Pokal und den Uefa-Cup. Michelle Büning lief in der 2. Bundesliga für den MSV auf.

Trainer Thomas Gerstner kann wieder mit den in der kompletten Hinrunde ausgefallenen Meike Kämper und Meikayla Moore planen. Auf der Gegenseite gibt es aber auch aktuelle Ausfälle. Kristina Maksuti hat sich krank abgemeldet, Geldona Morina musste am vergangenen Samstag beim Test in Heerenveen (2:4) mit Oberschenkelproblemen vom Platz. Auch Isabel Hochstein und Hailai Arghandiwal sind angeschlagen und werden wohl nicht mitwirken können.

„Das ist aber alles kein Grund zur Panik – so ist die Vorbereitung“, sagt Thomas Gerstner. Insgesamt bleibt sein Kader gegenüber dem vergangenen Halbjahr unverändert: Es gibt keine Zu- und keine Abgänge.