Ausbleibender Regen macht es den AMC-Piloten schwer

Benny Leuchter aus Duisburg im Porsche beim zweiten Rennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS). Am Ende wurde es Rang drei in der Klasse.

Duisburg. Max Kruse Racing verbucht beim zweiten NLS-Rennen der Saison den dritten Platz. Auch für Michael Bohrer vom AMC Duisburg lief es gut.

Das zweite Rennen der Nürburgring-Langstrecken-Serie war ein wahrer Motorsport-Krimi. Dabei spielte das berüchtigte Eifelwetter beim NIMEX 47. DMV 4-Stunden-Rennen eine große Rolle. Mit den schwierigen Bedingungen in der Grünen Hölle kamen Jakub „Kuba“ Giermaziak und Jesse Krohn im BMW M4 GT3 von Walkenhorst Motorsport am besten zurecht. Nach 4:02:08,251 Stunden wurde das Duo als Sieger abgewunken. Der Vorsprung auf die Zweitplatzierten Matteo Cairoli und Julien Andlauer im Porsche 911 GT3 R von Rutronik Racing betrug im Ziel 21,764 Sekunden.

Im Rennen von Startplatz drei kehrte Startfahrer Maximilian Götz vom AMC Duisburg aus Runde eins in Führung liegend zurück. Auch im weiteren Verlauf seines Stints hielt er sich in der Spitzengruppe. Über die Distanz konnten er und seine Mitstreiter Christodoulou und Schiller jedoch die Pace der Spitze nicht mitgehen. „Wir haben versucht, das Maximum herauszuholen“, erklärt Teamchef Adam Osieka. „Vom Ergebnis her war leider nicht mehr drin.“

Vorbereitung aufs 24-Stunden-Rennen

„Wir konnten mit dem Fahrzeug unser Testprogramm wie geplant abspulen und dabei wichtige Daten sammeln“, sagt der AMC-Pilot. „An der Strecke selbst hat es über den Winter ja keine baulichen Veränderungen gegeben, daher war unser Ziel, auf den Daten des letzten Jahres aufzubauen und die Vorbereitungen für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zu starten.“

Kenneth Heyer, ebenfalls vom AMC Duisburg, und Peter Posavac im Schnitzelalm-Mercedes GT3 hatten Pech. „Das war nicht das beste Wochenende für uns. Wir mussten das Auto nach eineinhalb Stunden wegen eines Unfalls anhalten“, so Heyer.

Max Kruse Racing schickte das Auto mit der Nummer 100 mit einem Regen-Set-Up ins Rennen, denn die Vorhersagen waren eindeutig: Im Verlauf des Tages sollte es regnen. Doch untypisch für die Nordschleife blieb es während des gesamten Laufs trocken. Und obwohl das Set-Up für die trockenen Bedingungen natürlich nicht perfekt war, konnten sie in der Spitzengruppe fahren, drehten die schnellste Rennrunde in der Cup-2-Klasse und beendeten das Rennen auf Rang drei.

Benny Leuchter musste umdisponieren

Benny Leuchter erklärte: „Ich hatte mich auf ein Regenrennen gefreut, zumal wir im nassen Qualifying schnell unterwegs waren. Wir sind mit Regenreifen ins Rennen gestartet und mussten nach drei Runden auf Slicks wechseln – das hat uns natürlich Zeit gekostet. Zwischenzeitlich waren wir aber sogar auf P1 unterwegs, am Ende wurde es wieder der dritte Platz. Damit bin ich sehr zufrieden, weil wir am Anfang schon viel Zeit verloren haben.“ In der Klasse SP3T wurden vom Team Max Kruse Racing dagegen keine Punkte eingefahren: Der Golf GTI TCR mit Matthias Wasel und Emir Aşari am Steuer konnte das Rennen nicht beenden.

Im Hyundai i30N Fastback bestritt Michael Bohrer vom AMC Duisburg zusammen mit Gerrit Holthaus, Tobias Overbeck und Markus Willhardt für die Hyundai Driving Experience das Rennen. Wie vor zwei Wochen konnten sie in der mit 16 Teams stark besetzten Klasse VT2-FWD in der Spitzengruppe fahren, belegten nach vier Rennstunden Platz 2 in der Klasse. „Die Vorbereitungen laufen nach Plan für das 24-Stunden-Rennen. Das Team mit drei Fahrzeugen will zeigen, dass es aus dem Verkaufsraum der Händler erfolgreich auf der Rennstrecke agieren kann“, so Bohrer nach dem Rennen. (TSP)

