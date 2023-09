Auftaktspiel des ASC Duisburg steigt unter freiem Himmel

Duisburg. Der Spielplan für die Gruppe A der Wasserball-Bundesliga steht fest. Die neue Saison dauert über einen Monat länger als die letzte.

In der vergangenen Spielzeit dauerte die Gruppe A der Wasserball-Bundesliga knapp fünf Monate. In dieser Saison sind es sechseinhalb Monate. Los geht es am 30. September, der letzte Spieltag ist für den 13. April terminiert. Warum so langgezogen? Ganz einfach: 2024 wird für Fans der ältesten olympischen Mannschaftssportart ein Festjahr. Mit der Europameisterschaft (3. bis 16. Januar in Netanya/Israel), der Weltmeisterschaft (2. bis 18. Februar in Doha/Katar) und den Olympischen Spielen (26. Juli bis 11. August in Paris/Frankreich) finden alle drei Großereignisse statt.

Der ASC Duisburg, Vorjahres-Dritter, kann sein Auftaktspiel am 30. September (18 Uhr) gegen den OSC Potsdam noch unter freiem Himmel in seinem Vereinsbad bestreiten. Die weiteren Heimspiele der Gruppe A tragen die Amateure im Schwimmstadion aus.

Die Gruppe B mit dem DSV 98 ist noch nicht terminiert.

So geht es weiter: Dienstag, 17. Oktober, 19.30 Uhr: ASCD – SV Krefeld 72; Samstag, 28. Oktober, 18.30 Uhr: Waspo 98 Hannover – ASCD; Samstag, 4. November, 16 Uhr: ASCD – SG Neukölln; Samstag, 11. November, 16 Uhr: ASCD – Spandau 04; Samstag, 18. November, 16 Uhr: White Sharks Hannover – ASCD; Sonntag, 26. November, 15 Uhr: SV Ludwigsburg – ASCD; Samstag, 2. Dezember, 18 Uhr: OSC Potsdam – ASCD; Samstag, 24. Februar, 18 Uhr: SV Krefeld 72 – ASCD; Samstag, 2. März, 16 Uhr: ASCD – Waspo 98 Hannover; Samstag, 23. März, 16 Uhr: Spandau 04 – ASCD; Sonntag, 24. März, 12 Uhr: SG Neukölln – ASCD; Samstag, 6. April, 16 Uhr: ASCD – White Sharks Hannover; Samstag, 13. April, 16 Uhr: ASCD – SV Ludwigsburg. (kök)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg