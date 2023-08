Auftakt zur Wahl der Duisburger Sportler des Jahres

Duisburg. Ab Sonntag, 28. August, 0 Uhr, ist die Abstimmung bei der Duisburger Sportlerwahl im Internet möglich. Die Ehrungen erfolgen am 3. November.

Der Duisburger Sport sucht auch in diesem Jahr wieder seine Besten. Am Freitag, 3. November, steigen im Rahmen der Sportschau des Stadtsportbundes im Theater am Marientor an der Plessingstraße die Ehrungen der Sportlerin, des Sportlers, der Trainerin oder des Trainers und der Mannschaft des Jahres. Es geht dabei um die Leistungen in der Saison 2022/23.

Ab Sonntag, 27. August, 0 Uhr, ist es möglich, im Internet auf der Seite dieser Zeitung abzustimmen. Die Online-Abstimmung läuft bis zum Sonntag, 24. September, 23.59 Uhr. Das Ergebnis wird wie gewohnt zu einem Drittel ins Gesamtergebnis einfließen. Später werden noch zwei weitere Jurys tagen: Prominente aus dem Duisburger Sport und die lokalen Medien. Auch diese Resultate werden dann jeweils zu einem Drittel zum Endergebnis beitragen. Die Namen der Siegerinnen und Sieger bleiben dann traditionell bis zur Sportschau unter Verschluss.

Die Nominierten bei der Duisburger Sportlerwahl

Sportler des Jahres: Tim Eikermann (TSV Bayer 04 Leverkusen, Leichtathletik), Mohamed Omeirat (LT Sports, Taekwondo), Elias Nachtwey (Duisburg Ducks, Skaterhockey), Caspar Jander (MSV Duisburg, Fußball), Amir Ibraimov (MBC Duisburg, Billard), Marco Hoppstock (1. Meidericher KC, Kanupolo), Max Milde (Wakeboard), Colin Lottner (Westende Hamborn/Boxen).

Sportlerin des Jahres: Katharina Bauernschmidt (WSV Niederrhein/Para-Kanu), Frida Reisz (Judo-Club 71 Düsseldorf, Judo), Ena Mahmutovic (MSV Duisburg, Fußball), Taja Gans (Club Raffelberg, Hockey), Pia Maertens (Rot-Weiss Köln, Hockey), Katharina Wehr (ASV Duisburg, Laufsport).

Trainerin/Trainer des Jahres: Björn Zirotzki (1. Meidericher KC, Kanupolo), Engin Vural (A-Jugend MSV Duisburg, Fußball), Vuk Vuksanovic (ASC Duisburg, Wasserball), Susi Wollschläger (Club Raffelberg, Hockey), Hans-Werner Meider (RESG Walsum, Rollhockey), Alex Jacobs (EV Duisburg, Eishockey).

Mannschaft des Jahres: ASC Duisburg (Wasserball), 1. Meidericher KC (Kanupolo), SRC Duisburg (Squash), EV Duisburg (Eishockey), RESG Walsum (Rollhockey), MSV Duisburg (Frauenfußball).

Die Wahl im Internet ist möglich unter der Adresse: www.nrz.de/sportlerwahl

