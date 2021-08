Aufsteiger Viktoria Berlin ist die Mannschaft der Stunde

Duisburg. Die Berliner verbuchten den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Katzenjammer in Braunschweig und Kaiserslautern. Der MSV Duisburg musste zuschauen.

Kein Spiel, 0:0 Tore, kein Punkt. Die Fußballer des MSV Duisburg, die coronabedingt in der 3. Liga an den ersten beiden Spieltagen zuschauen mussten, belegen in der noch wenig aussagekräftigen Tabelle Platz 18. Mit Eintracht Braunschweig und dem 1. FC Kaiserslautern finden sich zwei Hochkaräter nach den ersten beiden Spieltagen im Keller wieder.

Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig kassierte am Sonntag gegen Aufsteiger Viktoria 89 Berlin eine 0:4-Heimpleite. Die Hauptstädter verbuchten an den ersten beiden Spieltagen Siege, stehen mit sechs Punkten an der Tabellenspitze und sind somit die Mannschaft der Stunde. Am ersten Spieltag hatten sich Braunschweig und der 1. FC Kaiserslautern beim 0:0 die Punkte geteilt. Auch die Roten Teufel konnten ihre Bilanz nicht ausbauen. Der FCK verlor am Samstag beim SV Meppen 0:1. Lauterns Trainer Marco Antwerpen war bedient. „Ich glaube das sollte sich der ein oder andere Spieler mal anschauen, wie er hier agiert, wie er in jeder Trainingseinheit agiert - vielleicht mal als Orientierung nehmen“, schimpfte der 49-Jährige gegenüber Magenta-Sport.

Der Ex-Duisburger Vermeij feiert Saisondebüt

Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück, dessen Saisonstart gegen den MSV Duisburg ausgefallen war, setzte mit einem 2:1-Erfolg beim 1. FC Saarbrücken ein Ausrufezeichen. Die Niedersachsen verloren bereits in der dritten Minute Abwehrspieler Haktab Traoré (früher KFC Uerdingen) nach einer Notbremse per Roter Karte. Trotz 87-minütiger Unterzahl gewann Osnabrück das Spiel. Ein Eigentor von Dennis Erdmann in der sechsten Minute brachte Saarbrücken ins Hintertreffen. Die Saarländer glichen durch Julian Günther-Schmidt aus (13.), doch Ba-Muaka Simkala stellte noch vor der Pause den Endstand her (43.).

Die Spieler des VfL Osnabrück siegten in Saarbrücken in Unterzahl und feierten nach der Partie mit ihren Fans. Foto: Fabian Kleer via www.imago-images.de / imago images/Jan Huebner

Der SV Wehen Wiesbaden und der TSV 1860 München trennten sich 0:0. Da hatten sich beide Vereine im Vorfeld mehr erhofft. „Das, was wir heute über 90 Minuten abgeliefert haben, ist nicht unser Anspruch“, klagte der Münchener Routinier Sascha Mölders gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Torlos blieb auch die Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem SC Freiburg II. Bei den Breisgauern feierte Ex-MSV-Stürmer Vincent Vermeij in der 67. Minute sein Saisondebüt als Einwechselspieler.

Außerdem spielten: Türkgücü München – Hallescher FC 2:2, Borussia Dortmund II – SV Waldhof Mannheim 1:1 und Viktoria Köln – FSV Zwickau 1:1. Der Spieltagsabschluss erfolgt am Montag, 19 Uhr, zwischen den Würzburger Kickers und dem SC Verl.

Der MSV Duisburg hofft, dass es im Laufe des Montags Nachrichten von den Gesundheitsämtern gibt. Davon hängt ab, wann die Zebras das Mannschaftstraining wieder aufnehmen können. Die Meidericher gingen zuletzt davon aus, dass das am Mittwoch oder Donnerstag der Fall sein wird. Der MSV startet am Sonntag, 8. August, 13 Uhr, mit der Nachholpartie gegen Aufsteiger TSV Havelse in die Saison.

