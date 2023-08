Aufsteiger Union Hamborn macht es im Test zweistellig

Duisburg. Neu-Bezirksligist MTV Union Hamborn zeigt sich im Testspiel gegen den Nachbarn torhungrig. Das gilt auch für A-Kreisligist VfL Wedau.

Am Dienstagabend feierten Fußball-Bezirksligist MTV Union Hamborn und A-Kreisligist VfL Wedau hohe Testspielsiege. Die Uniöner besiegten im Nachbarschaftsduell den Post SV Siegfried Hamborn mit 10:3 (3:1).

Die Gäste führten dabei durch Ertugrul Özdemir bereits in der ersten Spielminute. Anschließend übernahm der Bezirksligist die Kontrolle und kam noch vor der Pause zu Toren durch Marvin Krüger, Justin Stelzer und Timo Glomb. Im zweiten Durchgang schraubten die Uniöner das Ergebnis durch Bastian Wegner, Timo Kaspers, Yannik Nawrot, Jan Poot, Glomb, Stelzer und Michael Grünewald in die Höhe. Auch der kurzfristig für die zweite Mannschaft von Hamborn 07 eingesprungene B-Ligist kam noch zu zwei Treffern durch Henrik Lauenburger und Pascal Brosowski.

Der VfL Wedau hatte mit der zweiten Mannschaft des OSC Rheinhausen keine Mühe und siegte deutlich mit 7:0 (1:0). Alfandi (3), Frings (2) und Traffis trafen. Zudem unterlief dem B-Ligisten ein Eigentor.

Auch am Donnerstagabend stehen wieder mehrere Testspiele an. Um 19 Uhr trifft der SV Hamborn 90 auf den FC Hagenshof. In einem kurzfristig anberaumten Test empfängt A-Ligist SG Duisburg-Süd den Bezirksligisten GSG Duisburg (19.30 Uhr). Eine Viertelstunde später wird die Partie zwischen dem SV Duissern und Meiderich 06/95 II angepfiffen. Auch die erste Mannschaft der Meidericher ist im Einsatz und tritt um 20 Uhr beim TuS Mündelheim II an. Zudem spielt um 20.15 Uhr Rhenania Hamborn gegen Bezirksligist SC 20 Oberhausen.

