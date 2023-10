Frauenfußball Auch in Köln will der MSV Duisburg wieder „eklig“ auftreten

Duisburg. Die Frauen des MSV Duisburg haben das gute Gefühl vom Last-Minute-Punktgewinn gegen Freiburg in die Woche mitgenommen. Nun geht’s nach Köln.

Wie er sich gefühlt habe? „Wie ein Sieger“, sagt Thomas Gerstner. Der Rückblick auf den vergangenen Sonntagabend versetzt den Trainer des MSV Duisburg noch immer leicht in Euphorie. Als seine Bundesliga-Kickerinnen weit in der Nachspielzeit der Partie gegen den SC Freiburg durch einen 30-Meter-Verzweiflungsschuss von Antonia Halverkamps den 2:2-Ausgleich erzielten, war das zwar für die Tabelle nicht drei, sondern nur einen Punkt wert, doch dafür konnte nach dem 0:9-Auftaktdebakel in Hoffenheim ein wichtiges emotionales Erfolgserlebnis verbucht werden.

Mit zwei Niederlagen zu starten, hätte die Zebras gleich wieder unter Zugzwang versetzt. Die Notwendigkeit, am Samstag (12 Uhr, Franz-Kremer-Stadion) beim 1. FC Köln etwas Zählbares mitzunehmen, besteht zwar unverändert; der Druck lastet allerdings längst nicht mehr so schwer auf dem Team, das den Lohn für eine sehr beherzte Vorstellung gegen Freiburg eingestrichen hat und darauf nun aufbauen will.

„Wenn Du Dich wie ein Sieger fühlst, gehst Du auch ganz anders durch die Woche“, sagt Thomas Gerstner. Das hat er dann auch bei seinen Spielerinnen beobachten können, denen „ein großer Stein aus dem Rucksack“ gefallen sei. Die Sache mit der Euphorie dürfe man natürlich jetzt nicht übertreiben; vielmehr stand ungeachtet des glücklichen Ausgangs die sachliche Analyse an, was gut und was weniger gut funktioniert hat. Mit der an den Tag gelegten Aggressivität, die sich in immerhin vier gelben Karten niederschlug, war der Coach jedenfalls zufrieden: „Wir wollen, dass jeder Gegner vorher weiß: Das wird eklig.“ Dafür sorgte gegen Freiburg nicht zuletzt das sprichwörtliche „Kratzen und Beißen“.

MSV Duisburg trifft auf heimstarke Kölnerinnen

Ähnliche Qualitäten werden auch gegen die Kölnerinnen gefragt sein. Das Team um Kapitänin Sharon Beck startete mit einem 2:1-Sieg gegen den hoch gehandelten Aufsteiger RB Leipzig und verkaufte sich auch am vergangenen Montag beim 0:2 bei Meister Bayern München teuer. „Wir treffen auf einen heimstarken Gegner, der gewillt ist, den Dreier zuhause zu behalten. Sie werden die Zuschauer im Rücken haben“, so Thomas Gerstner.

Neben den weiter fehlenden Sarah Freutel, Alexandra Emmerling und Brooke Denesik könnte auch die angeschlagene Co-Kapitänin Allie Hess ausfallen. Wenn es für sie nicht reicht, dürfte Julia Kappenberger oder Samantha Jerabek in die Startelf rücken. Beide Neuzugänge konnten sich bislang noch nicht wie erhofft in Szene setzen; das gilt ebenso für Jelena Prvulovic.

