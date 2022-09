Die Duisburger Karsten Kruck und Katharina Wehr präsentierten sich in Berlin im Zielbereich mit bester Laune.

Marathon ASV Duisburg: Kruck und Wehr in Berlin flott unterwegs

Duisburg. Das Duo vom ASV Duisburg war beim 43. Berlin-Marathon mit von der Partie und erlebte auch noch einen Weltrekord.

Ein starkes Duisburger Duo war am Sonntag beim 43. Berlin-Marathon mit von der Partie. Karsten Kruck und Katharina Wehr – beide sind für den ASV Duisburg unterwegs – gingen in der Hauptstadt auf die 42.195 Meter lange strecken. Bestens gelaunt präsentierten sich die beiden Duisburger im Ziel.

Karsten Kruck überquerte die Ziellinie unweit des Brandenburger Tores und des Reichstages nach 2:46:05 Stunden. Lange musste Kruck nicht auf Katharina Wehr warten. Sie erreichte das Ziel nach 2:52:58 Stunden und blieb damit deutlich unter der Drei-Stunden-Marke.

„In all den Jahren bin ich, glaube ich, kaum einem Marathon so gleichmäßig gelaufen“, berichtete Kruck später in den sozialen Internet-Medien. Kruck weiter: Nur ab Kilometer 38 hatte ich, wie bei jedem Marathon, keine Lust mehr und habe 15 Sekunden bis zum Ziel verloren. Mit der Endzeit bin ich sehr zufrieden.“

Beim Duisburger Marathon konnte Karsten Kruck und Katharina Wehr schon siege feiern – das ist in Berlin im mit Profis gespickten Feld natürlich nicht möglich. Beide waren indes in einem historischen Rennen unterwegs. Sieger Eliud Kipchoge aus Kenia stellte in 2:01:09 Stunden eine neue Weltbestzeit auf.

