ASC Duisburg verschenkt Punkt in Ludwigsburg

Duisburg. Beim 15:15 in Ludwigsburg gibt der ASC Duisburg eine Drei-Tore-Führung noch aus der Hand. Vorher gab es einen 18:16-Zittersieg gegen Esslingen.

Um Haaresbreite hätte es für den ASC Duisburg nicht zum fest eingeplanten 18:16 (7:3, 5:6, 3:5, 3:2)-Sieg beim SSV Esslingen in der Deutschen Wasserball-Liga gereicht. Dabei hatte die Mannschaft von Trainer Paul Schüler am Samstag bereits scheinbar komfortabel mit fünf Toren (14:9) im dritten Viertel geführt. Anscheinend veranlasste der Vorsprung die Duisburger dazu, ein, zwei Gänge zurückzuschalten. Plötzlich stand es 14:14 und auch in den weiteren Minuten ließen sich die Esslinger, die einige schwache Abschlüsse des ASCD zu Kontern nutzten, nicht abschütteln. Erst die Treffer sieben und acht von Nationalspieler Dennis Eidner an diesem Nachmittag stellten den Erfolg doch noch sicher. „Zum Glück haben wir das Ruder rumgerissen, aber schön war das nicht“, so Schüler.